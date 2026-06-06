Баскетбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 105:104 и трилър в НБА! Грешка на Уембаняма подари победата на Ню Йорк Само два пъти в историята на финалите в НБА гостуващ отбор е печелил първите два мача Снимка: БГНЕС

Ню Йорк Никс с огромна крачка към титлата в НБА, след като измъкна инфарктна победа със 105:104 като гост на Сан Антонио Спърс и поведоха с 2-0 във финалната серия.

След успеха в първия мач, тимът от Голямата ябълка удари отново и вече е само на две победи от трофея „Лари О’Брайън“. Следващите два двубоя са в „Медисън Скуеър Гардън“.

Снимка: БГНЕС

Двубоят в Тексас предложи истинска драма. Никс контролираха срещата в по-голямата ѝ част и в началото на последната четвърт водеха с 9 точки, а малко по-късно разликата стигна и 14.

Спърс обаче отказаха да се предадат и отговориха със серия 14:0, която изравни резултата за 97:97 и върна напрежението.

Драма до края

В ключовите минути домакините дори излязоха напред след кош и фаул на звездата Виктор Уембаняма – 104:102 при оставащи 57 секунди, за първи път след дълго изоставане.

Но звездата на Никс Джейлън Брънсън отговори хладнокръвно и изравни 39 секунди преди края. Последваха пропуски и от двете страни, а решаващият момент дойде 10 секунди преди сирената – груба грешка на Уембаняма, който подари топката на съперника. Брънсън бе фаулиран, вкара първия наказателен удар, пропусна втория, но това се оказа достатъчно.

Грешникът

Снимка: БГНЕС

Последната надежда за Спърс остана в ръцете на френския гигант, но стрелбата му не намери целта и Никс си тръгнаха с ключов успех.

Най-резултатен за победителите беше Карл-Антъни Таунс с 21 точки и 13 борби, а Брънсън и Микел Бриджес добавиха по 20. О Джи Ануноби допринесе с 17.

За Спърс Виктор Уембаняма завърши с 29 точки, а Де’Аарън Фокс – с 20.

Историята вече е на страната на Никс: само два пъти в историята на финалите в НБА гостуващ отбор е печелил първите два мача – и в двата случая е стигал до титлата. Сега нюйоркчани са в същата позиция, а „Медисън Скуеър Гардън“ може да се превърне в сцена на исторически триумф.

Ако това се случи, ще бъде първата титла за Никс от 1973 г. насам – чакане, което вече започва да изглежда като на прага на своя край.