Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Официално: Децата в Ню Йорк без час за лягане заради НБА финалите (ВИДЕО) Решение на кмета Зохран Мамдани Снимка: Btv sport

Навръх Международния ден на детето в Ню Йорк официално бе отменен... часът за лягане на децата!

Решението е на кмета Зохран Мамдани и бе взето в присъствието на малчугани.

Конкретният повод са финалите на НБА, за които се класирах Ню Йорк Никс!

Документът

Кметът Мамдани положи официално подпис на документа, а малките посетители се съгласиха, слагайки своите отпечатъци.

Децата ще могат да се възползват от разрешението до 19 юни, когато е евентуалният последен седми мач от финалната серия за определяне на шампион на НБА между Ню Йорк Никс и Сан Антонио Спърс.

В документа се казва, че всички фенове от Ню Йорк, независимо от възрастта, трябва да подкрепят тима в историческия им опит да спечелят титлата, като това налага отмяна на часа за лягане, ако децата гледат мача до последната минута.

Финалите

Ню Йорк Никс победи Кливланд Кавалиърс в четирите мача от финалите на Източната конференция и по този начин се класирах за битката за титлата за първи път от 1999 г. насам.

Никс са двукратни шампиони на НБА, но от далечните 1970 и 1973 г. През 1972, 1974 и 1999 г. те отново играха на финал, но не успяха да приберат у дома титлата.

Снимка: Reuters

Срещу тях се изправя тимът на Сан Антонио Съпрс, който всъщност ги победи през онази 1999 г. и стана шампион за първи път. След това шпорите прибавиха още четири титли във витрината си - 2003, 2005, 2007 и 2014 г.

Първият мач от финалите е на 3 юни в Тексас.