Официално: Децата в Ню Йорк без час за лягане заради НБА финалите (ВИДЕО)
Решение на кмета Зохран Мамдани
Навръх Международния ден на детето в Ню Йорк официално бе отменен... часът за лягане на децата!
Решението е на кмета Зохран Мамдани и бе взето в присъствието на малчугани.
Конкретният повод са финалите на НБА, за които се класирах Ню Йорк Никс!
Документът
Кметът Мамдани положи официално подпис на документа, а малките посетители се съгласиха, слагайки своите отпечатъци.
Децата ще могат да се възползват от разрешението до 19 юни, когато е евентуалният последен седми мач от финалната серия за определяне на шампион на НБА между Ню Йорк Никс и Сан Антонио Спърс.
В документа се казва, че всички фенове от Ню Йорк, независимо от възрастта, трябва да подкрепят тима в историческия им опит да спечелят титлата, като това налага отмяна на часа за лягане, ако децата гледат мача до последната минута.
Финалите
Ню Йорк Никс победи Кливланд Кавалиърс в четирите мача от финалите на Източната конференция и по този начин се класирах за битката за титлата за първи път от 1999 г. насам.
Никс са двукратни шампиони на НБА, но от далечните 1970 и 1973 г. През 1972, 1974 и 1999 г. те отново играха на финал, но не успяха да приберат у дома титлата.
Срещу тях се изправя тимът на Сан Антонио Съпрс, който всъщност ги победи през онази 1999 г. и стана шампион за първи път. След това шпорите прибавиха още четири титли във витрината си - 2003, 2005, 2007 и 2014 г.
Първият мач от финалите е на 3 юни в Тексас.