10 бири и 5 шота: британец финишира пиян на 50 км (ВИДЕО)
Най-странното състезание от Световната купа
На едно от най-тежките състезания от Световната купа по ски бягане – 50 километра в Осло – британецът Габриел Гледхил направи нещо, което малко спортисти биха посмели.

Докато повечето състезатели се борят за секунди, метри и медали, 23-годишният британец се бореше… с бира и шотове по трасето.

Фенове край пистата му подаваха напитки, а той не отказваше. До финала вече беше изпил около пет шота Йегермайстер и между 10 и 12 бири.

„Когато ти предлагат бира по време на състезание, просто трябва да я приемеш“, призна той след финала.

В крайна сметка Гледхил пресече линията на 67-мо място – видимо пиян, но усмихнат, превръщайки се в една от най-обсъжданите фигури на състезанието от Световната купа в норвежката столица.

Но историята има и по-сериозна страна.

Британецът живее и тренира в Лилехамер от пет години, но молбата му за постоянно пребиваване в Норвегия е била отхвърлена. Ако не получи разрешение, той трябва да напусне страната до 28 март.

Това може да означава край на кариерата му в ски бягането.

По време на самото състезание някой дори му предложил вода за уста, което го накарало да повръща почти през цялото време. Въпреки това той продължил до финала.

„Това може би беше последното ми състезание тук… затова реших да му се насладя“, казва той.

Историята му раздели мненията – някои го нарекоха легенда, други – безотговорен. Но едно е сигурно: това беше един от най-странните и запомнящи се финиши в историята на ски бягането.

Видео може да видите - ТУК.

 
С по един от Левски и ЦСКА ще борим Соломоновите острови. Без повиквателни за Лудогорец

С по един от Левски и ЦСКА ще борим Соломоновите острови. Без повиквателни за Лудогорец
Линдзи Вон: Кой ви каза, че съм се отказала от ските!?

Линдзи Вон: Кой ви каза, че съм се отказала от ските!?
Весела Лечева поиска среща с Костадинова и оттегляне на жалбите

Весела Лечева поиска среща с Костадинова и оттегляне на жалбите

Четвъртият съдия спаси наш тим, закъсал заради... дупка

Четвъртият съдия спаси наш тим, закъсал заради... дупка

Баскетболистките тръгнаха за Черна гора.

Баскетболистките тръгнаха за Черна гора. "Направихме малка стъпка към голямата цел" (ВИДЕО)

Последни новини

Линдзи Вон: Кой ви каза, че съм се отказала от ските!?

Линдзи Вон: Кой ви каза, че съм се отказала от ските!?
Весела Лечева поиска среща с Костадинова и оттегляне на жалбите

Весела Лечева поиска среща с Костадинова и оттегляне на жалбите

20-годишен руски футболист призна убийство. Вижте каква е максималната присъда!

20-годишен руски футболист призна убийство. Вижте каква е максималната присъда!

С по един от Левски и ЦСКА ще борим Соломоновите острови. Без повиквателни за Лудогорец

С по един от Левски и ЦСКА ще борим Соломоновите острови. Без повиквателни за Лудогорец
