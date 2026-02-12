Пред погледа на Джокович: Везенков преподава в Евролигата (ВИДЕО)

Нов силен мач за Александър Везенков в Евролигата! Най-добрият български баскетболист изведе Олимпиакос до успех с 92:86 срещу Цървена звезда у дома. В публиката беше един от най-известните фенове на сръбския гранд - Новак Джокович.

Пред погледа на тенис легендата Саша бе над всички. Той отбеляза 23 точки, към които добави 8 борби и асистенция за 32:31 минути на паркета.

С 18 и 17 точки допринесоха съответно Еван Фурние и Тайлър Дорси, а за гостите най-резултатен с 21 стана Джордан Нвора, който взе 6 борби и направи 2 асистенции. С 11 точки, 3 борби и 8 асистенции за Звезда завърши американецът с български паспорт Коди Милър-Макинтайър.

Успех №18

Олимпиакос взе преднина от 4 точки след откриващия период и не позволи на съперника да стигне дори до изравняване. Звезда имаше пасив от 14 точки във втората четвърт, но се съвзе и поддържаше интригата до края.

В крайна сметка Олимпиакос записа 18-а победа и излезе на второ място във временното класиране, докато Звезда е на осмата позиция след поражение №12 в турнира за сезона.

В следващия кръг Олимпиакос гостува на Жалгирис, а "звездашите" приемат Анадолу Ефес.