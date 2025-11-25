bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Реал излъга Апоел пред погледа на Хулио Веласкес

Треньорът донесе късмет на мадридчани в баскетболната Евролига

Lap.bg

Драматичен успех за Реал Мадрид срещу лидера в баскетболната Евролига Апоел Тел Авив! "Кралете" спечелиха със 75:74 в мач от 13-ия кръг, игран в Ботевград заради войната между Израел и "Хамас" в Близкия изток.

Пред погледа на треньора на Левски Хулио Веласкес, който стискаше палци за своите сънародници, Реал нанесе на Апоел четвърто поражение в турнира през сезона.

Драма в Ботевград

"Лос Меренгес" поведоха с 18:13 в първия период в Арена Ботевград, но символичните домакини съкратиха разликата до 3 точки на почивката.

В третата и четвърта част се получи изключително оспорван двубой. Апоел имаше аванс от 56:52, но допусна обрат до 58:60 преди финалните 10 минути.

Реал натрупа преднина от 67:60, но допусна изравняване от 67:67, а след това се стигна и до 71:71. 11-кратният клубен шампион на Европа реализира 4 безответни точки. Финалните усилия на отбора от Израел не успяха да стопят пасива.

Снимка: Lap.bg

Най-резултатен за победителите беше Марио Хезоня с 19 точки, добавяйки още 6 борби и 2 асистенции. По 11 точки за Реал отбелязаха Факундо Кампацо и Алберто Абалде. За Апоел Тел Авив Крис Джоунс и Антонио Блейкни завършиха с по 14 точки.

Апоел остава на върха, въпреки поражението, докато Реал е десети. В следващия кръг - Апоел приема АСВЕЛ Лион-Вильорбан в Ботевград, а Реал гостува на Анадолу Ефес.

