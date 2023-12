Рекорден Везенков помогна на Кингс да се върнат към победите (ВИДЕО)

Българинът се появи в игра 3 минути преди края на първата част, когато Сакраменто изоставаше. Везенков пропусна първата си стрелба, но завърши следващите две атаки на Кингс, преди Фокс да направи резултата 22:22.

"Слънцата" все пак се оттеглиха с 2 точки аванс след откриващата четвърт.

Втората беше силна за Везенков. Той вкара първата си тройка за 33:30, после пресече подаване и взе борба в атака. Бившата звезда на Олимпиакос бе точен и от наказателната линия. Националът обаче беше сменен в средата на частта.

Въпреки че Сабонис беше неудържим за домакините, те увеличиха преднината си до 59:50 на почивката.

Fox puts the goggles on and finds Sasha in the corner for 3pic.twitter.com/JG5PpoKKXY