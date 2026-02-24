Само на 7 и вече с 6 медала! Историята на едно баскетболно чудо (ВИДЕО)

Калоян Иванов е на 7 години, висок е 130 сантиметра и вече уверено върви по стъпките на големите в баскетбола. Започва да тренира едва на 6 – през октомври, с екипа на Миньор 2015 и с №3 на гърба. Днес той вече има 6 медала и още по-големи мечти.

Най-много обича в баскетбола яките забивки и чадърите. Именно те го запалват по играта.

Няма място за топки

Но когато не е в залата, Калоян има друго специално занимание – събира автографи на баскетболисти. Първоначално искал да събира топки, но майка му му казала, че няма да има място вкъщи. Тогава той измислил решение – ще си направи дневник за автографи. Така започва неговата уникална колекция.

Днес малкият баскетболист вече е познато лице в българските зали. Васил Попов му казал, че е талисманът на отбора. Лъчезар Тошков го посъветвал да продължава да се труди. Константин Тошков му напомнил никога да не се отказва. А Лъчезар Димитров го насърчил да събира автографи и да тренира здраво.

Подарък от Везенков

Сред най-ценните му срещи е тази с Александър Везенков, който му подарява подписана топка и му пожелава да стреля „само с големи топки“. Калоян го среща преди мач от Евролигата между Апоел Йерусалим и Реал Мадрид, след като по-рано е гледал мач в Ботевград.

Срещите му с играчите понякога са и забавни – когато Алън Арнет му се разписал, го поздравил с „Ооо, как си?“.

На първата страница на неговия албум стои автографът на Борислав Младенов – човекът, който най-силно го вдъхновява. „Свързвам го с това, че е добър играч. Подари ми много неща и ми каза как да ставам по-добър“, разказва талисманът на отбора.

Друг важен човек за него е Лъчезар Тошков от Миньор 2015, който му дава ценен съвет за стрелбата – да тренира правилното движение, докато не се научи да вкарва уверено в коша.

Малкият репортер на bTV

Калоян вече има опит и като репортер – взе микрофона на bTV и зададе въпроси на "жълто-черните" баскетболисти. Най-любимият му въпрос е: „Кой ти е любимият играч?“

За да достигне средната височина на професионалните баскетболисти, на Калоян му трябват още около 70 сантиметра. Докато расте, той не спира да тренира, да събира автографи и да мечтае.

А най-голямата му мечта?

„Един ден да стана по-добър от най-добрия играч в света.“

Снимки: Личен архив