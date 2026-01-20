Вдъхновението Акиле! Баскетболист се завърна в залата след кома! (ВИДЕО)

Има истории, които просто те стягат за гърлото, а щастливите им развръзки отново ти дават кислород, повод за размисъл и надежда.

Такава е историята на Акиле Полонара - 34-годишен баскетболист от италианския Динамо Сасари. Професията му изисква да е силен физически, но по-ценното е, че психически е толкова устойчив, че успя да победи! Не в мач! Не в разиграване! А в битката за живота си!

Акиле накара стотици да проронят сълза само преди няколко часа, когато... се завърна в залата. След тежка битка с левкемията и след като в началото на ноември 2025 г. се събуди от 10-дневна кома.

Аплодисменти

"Има отношения, които времето, сезоните и екипите не могат да развалят. Има баскетболисти, които не са просто играчи, а са част от нашата история и нашето семейство.

Тази вечер в залата приветстваме един войн, който се е бил, победил е и днес отново е тук, у дома!

Дами и господа, Акиле Полонара", това гласи съобщението на клуба.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Dinamo Sassari (@dinamo_sassari)

Полонара се появи във видимо доста по-добро състояние, за да обере всички напълно заслужени аплодисменти, след като пребори миелоидна левкемия, а през 2023 г. успя да се справи с рак на тестисите, като се завърна на терена след месец и курс химиотерапия.

Сила

Полонара вече е признат от цял свят за символ на непримиримост. Той имаше честта да носи олимпийския огън в щафетата за Игрите в Милано/Кортина.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Nicolò De Devitiis (@divanoletto)

"Това е прекрасна емоция! Днес бях много нервен, но всичко мина както трябва. Дори само да стоя тук е емоционално за мен, защото допреди седмица бях в инвалидна количка", сподели 34-годишният баскетболист през декември.

Всъщност Полонара беше хоспитализиран по спешност в края на октомври заради драматично влошаване на здравословното му състояние. Баскетболистът премина няколко сложни операции и беше поставен в изкуствена кома, докато лекарите се бореха за живота му. След дни на несигурност и мълчание, семейството му потвърди добрата новина: Акиле се е събудил!

Подкрепата

През цялото време до баскетболиста бе съпругата му Ерика.

Двамата имат две деца - момиче и момче.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Achille Polonara (@ilpupazzo33)

В знак на благодарност за подкрепата към клуба си, Акиле заяви, че семейството му ще остане в Сардиния за постоянно.

Признание за силата му дойде и от националния тим на Италия! Треньорът Лука Банки вписа името му като символичен капитан на Скуадрата.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK