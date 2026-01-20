bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Вдъхновението Акиле! Баскетболист се завърна в залата след кома! (ВИДЕО)

Той се бори с тежка форма на левкемия и рак на тестисите

Има истории, които просто те стягат за гърлото, а щастливите им развръзки отново ти дават кислород, повод за размисъл и надежда. 

Такава е историята на Акиле Полонара - 34-годишен баскетболист от италианския Динамо Сасари. Професията му изисква да е силен физически, но по-ценното е, че психически е толкова устойчив, че успя да победи! Не в мач! Не в разиграване! А в битката за живота си! 

Акиле накара стотици да проронят сълза само преди няколко часа, когато... се завърна в залата. След тежка битка с левкемията и след като в началото на ноември 2025 г. се събуди от 10-дневна кома. 

Аплодисменти

"Има отношения, които времето, сезоните и екипите не могат да развалят. Има баскетболисти, които не са просто играчи, а са част от нашата история и нашето семейство.

Тази вечер в залата приветстваме един войн, който се е бил, победил е и днес отново е тук, у дома! 

Дами и господа, Акиле Полонара", това гласи съобщението на клуба. 

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Dinamo Sassari (@dinamo_sassari)

Полонара се появи във видимо доста по-добро състояние, за да обере всички напълно заслужени аплодисменти, след като пребори миелоидна левкемия, а през 2023 г. успя да се справи с рак на тестисите, като се завърна на терена след месец и курс химиотерапия.

Сила

Полонара вече е признат от цял свят за символ на непримиримост. Той имаше честта да носи олимпийския огън в щафетата за Игрите в Милано/Кортина.

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Nicolò De Devitiis (@divanoletto)

"Това е прекрасна емоция! Днес бях много нервен, но всичко мина както трябва. Дори само да стоя тук е емоционално за мен, защото допреди седмица бях в инвалидна количка", сподели 34-годишният баскетболист през декември. 

Всъщност Полонара беше хоспитализиран по спешност в края на октомври заради драматично влошаване на здравословното му състояние. Баскетболистът премина няколко сложни операции и беше поставен в изкуствена кома, докато лекарите се бореха за живота му. След дни на несигурност и мълчание, семейството му потвърди добрата новина: Акиле се е събудил!

Подкрепата

През цялото време до баскетболиста бе съпругата му Ерика. 

Двамата имат две деца - момиче и момче. 

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Achille Polonara (@ilpupazzo33)

В знак на благодарност за подкрепата към клуба си, Акиле заяви, че семейството му ще остане в Сардиния за постоянно. 

Признание за силата му дойде и от националния тим на Италия! Треньорът Лука Банки вписа името му като символичен капитан на Скуадрата. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

завръщане баскетбол мач левкемия Акиле Полонара

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Станка Златева пред bTV: Няма разделение! С Гриша Ганчев си говорим! (ВИДЕО)

Станка Златева пред bTV: Няма разделение! С Гриша Ганчев си говорим! (ВИДЕО)
Синът на Бекъм разкри всичките им тайни: Срамният танц на Виктория шокира света!

Синът на Бекъм разкри всичките им тайни: Срамният танц на Виктория шокира света!
Тежко поражение! Григор Димитров не издържа в Мелбърн!

Тежко поражение! Григор Димитров не издържа в Мелбърн!
Шокиращо ВИДЕО: Футболист едва не уби съперник, арестуваха го

Шокиращо ВИДЕО: Футболист едва не уби съперник, арестуваха го
Шампионска лига се завръща. Вижте класирането!

Шампионска лига се завръща. Вижте класирането!

Последни новини

Гриша Ганчев на борба в Сливен: Как отговори на въпросите на bTV? (ВИДЕО)

Гриша Ганчев на борба в Сливен: Как отговори на въпросите на bTV? (ВИДЕО)
Станка Златева пред bTV: Няма разделение! С Гриша Ганчев си говорим! (ВИДЕО)

Станка Златева пред bTV: Няма разделение! С Гриша Ганчев си говорим! (ВИДЕО)
Тежко поражение! Григор Димитров не издържа в Мелбърн!

Тежко поражение! Григор Димитров не издържа в Мелбърн!
Шокиращо ВИДЕО: Футболист едва не уби съперник, арестуваха го

Шокиращо ВИДЕО: Футболист едва не уби съперник, арестуваха го
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV