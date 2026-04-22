Един жест от Тина Димитрова, който може да промени съдби (ВИДЕО)

Спортен празник във възпитателното училище „Ангел Узунов“ в Ракитово

Тина Димитрова, която от близо 10 години е отдала съдбата си на това да тренира деца със специални потребности, и нейни съмишленици и приятели организираха спортен празник във възпитателното училище „Ангел Узунов“ в град Ракитово. Там учат и се превъзпитават деца с противообществени прояви от цялата страна. Спортът е една от възможностите те да се върнат към нормален начин на живот.

„Бягаме заедно, а после се разделяме. По-големите играят бокс и тенис на маса, по-малките – баскетбол, крос и футбол“, разказва пред bTV Димитрова.

„Това, което искаме да дадем на децата днес, е една нормална среда – няколко часа забавление и усещане за грижа“, споделя шеф Димитър Славчов.

В интерната попадат деца с противообществени прояви – като последен шанс да се променят, преди да навлязат в света на възрастните. Там те получават внимание и доверие чрез инициативи като тази.

„Тези деца трябва да имат бъдеще. Ние трябва да им помогнем – държавата като цяло, отделни хора, личности. Не можем да ги оставим в мрака, а трябва да им дадем шанс да излязат и да отидат на по-добро място“, категорична е Тина.

Част от празника е и Рокасана Кирилова от фондация „С любов към теб“. „Ако се насочат към спорта и се замислят защо са тук, могат да излязат стойностни млади хора“, казва тя.

За директора на ВУИ „Ангел Узунов“ в Ракитово, Георги Янушев, най-важното е децата да се чувстват значими: „Те разбират, че по някакъв начин са обгрижени и им е обърнато внимание.“

С надежда, че чрез спорт и доверие може да има промяна, Тина Димитрова и съмишлениците ѝ от сдружение „Паралелен свят“ показват, че всеки може да прави добро, стига да го иска.

Автор: Емил Кацаров

