Баскетбол Публикувано в Николета Маданска Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Как Тина Димитрова мести планини заедно с децата със специални потребности? (ВИДЕО) Спортен лагер в село Баня е поредната инициантива на бившата баскетболистка

Спортен летен лагер в планината за деца и възрастни със специални образователни потребности събра десетки участници в село Баня.

Зад инициативата стои Тина Димитрова, която вече близо десет години посвещава времето и енергията си на каузата да помага на деца със специални потребности чрез спорта.

„Местим планини заедно“ е мотото на лагера – както в преносен, така и в буквален смисъл.

Подготовка за живота

Освен спортни занимания, програмата включва игри, преодоляване на различни предизвикателства, нови приятелства и незабравими преживявания. За баскетболната треньорка и бивша състезателка Тина Димитрова спортът е само инструмент към по-голяма цел.

Снимка: Facebook

„Това е подготовка за живота като цяло, не е баскетбол основата. Няма да ги направим най-добрите баскетболисти. Баскетболът е главният виновник за всичко това, което се случва, но тренировките са за това те да имат един по-добър живот“, казва тя.

Всяко, дори най-малко постижение, е повод за радост. Децата преодоляват страхове, развиват увереност и доказват, че ограниченията често съществуват само в съзнанието на околните.

„Част от нашите деца в момента са на лагер на морето и вчера за първи път се качват на сърф дъска и стоят прави“, разказва с вълнение Димитрова.

Радостта

За треньорите истинските победи не се измерват с медали или класирания, а с всяка крачка напред.

Снимка: Facebook

„Когато минат някое препятствие, скочат или покажат жест, че са преодолели себе си, когато ги видя как се прегръщат взаимно и си помагат, съм щастлива“, споделя тя.

До нея в каузата вече е и Роксана Кирилова. За нея най-ценни са моментите, в които вижда развитието на децата от тренировка до тренировка.

„Да видя, че едно дете може да постигне нещо, което на предната тренировка не е могло да направи. Тези, които не могат да ходят – крачката, която направят, е много ценна и важна както за нас като треньори, така и за техните родители и за самото дете“, казва Кирилова.

Снимка: Facebook

Неслучайно Тина нарича своите възпитаници „специални“. Според нея те притежават качества, които често липсват на останалите.

„Специални са, защото съхраняват в себе си чисто детското към света и към хората. Те даряват любов“, казва тя.

Именно любовта е това, което остава след края на всяка тренировка и след всеки лагер. Любовта, която помага на децата да вярват повече в себе си и на възрастните да не спират да търсят нови начини да им подадат ръка.