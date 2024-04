Везенков без точки срещу опашкар (ВИДЕО)

Александър Везенков не вкара нито една точка в последния мач от редовния сезон в НБА.

Сакраменто разби един от най-слабите тимове през сезона - Портланд със 121:82.

По време на една от почивката камерата показа как на глезена на Везенков има шина. Все пак треньорът Майк Браун реши да пусне в игра избрания за най-полезен играч в Евролигата за миналата година малко над 10 минути преди края на срещата.

Ди'Арън Фокс бе най-резултатен в мача с 24 точки, като направи и 2 борби и 3 асистенции. Домантас Сабонис пък остана на косъм от "трипъл-дабъл" - 18 точки, 11 борби и 9 асистенции. Харви Барнс завърши мача със 17 точки, 5 борби и 3 асистенции.

