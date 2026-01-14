Гръмка 13-а победа за Олимпиакос в баскетболната Евролига! Воден от Александър Везенков, гръцкият гранд разнищи със 104:66 Партизан насред Белград.

Родното тежко крило стана играч на мача, записвайки 25 точки, 7 борби и 1 асистенция за 28:17 минути на паркета. По 12 точки за успеха на "червено-белите" добавиха Томас Уолкъп, Тайлър Дорси, Алек Питърс, Никола Милутинов и Донта Хол.

Над всички за Партизан с 28 точки беше Дуейн Уошингтън, а 11 реализира Бруно Фернандо.

Тази вечер, в зала "Александър Николич", гостите поведоха с 20:17 след откриващите 10 минути. Впоследствие наложиха доминация и се оттеглиха с аванс от 52:31 на почивката.

И през второто полувреме Олимпиакос владееше инициативата, а преднината на гърците набъбна до 79:43 преди заключителния период, в който срещата се доиграваше.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

У дома и стените... не помагат

Победата е трета поредна за отбора от Пирея в сблъсъка, след 80:71 в 9-ия кръг и 82:70 в 28-ия кръг на миналия сезон. За последно сърбите се наложиха на 28 ноември 2024 г. - със 78:70 в двубой от 12-ия кръг на предходната кампания.

Сега Олимпиакос заема шестото място - последното, носещо директно класиране за четвъртфиналната фаза на турнира. Партизан остава закотвен на дъното.

В следващия кръг Саша и компания приемат Макаби Тел Авив, докато "гробарите" гостуват на Байерн Мюнхен.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

