Женският национален отбор по баскетбол не успя да завърши безупречно първия етап от евроквалификациите.

"Лъвиците" отстъпиха с 66:70 при гостуването си на Черна гора в мач без значение. Въпреки поражението, тимът на Таня Гатева печели група 5 от пресявките след 5 успеха и загуба.

Съперничките ни тази вечер остават втори, като си отмъстиха за онова 62:66 в Ботевград на 18 ноември миналата година.

Днес, в Бар, над всички за България, както и в двубоя, беше натурализираната американка Кайла Хилсман с 23 точки, а 15 отбеляза капитанът Борислава Христова. Най-резултатна за домакините стана Мария Лекович с 19 точки.

Двубоят

Домакините поеха инициативата в началото на срещата и имаха предимство в първата част, повеждайки с 10 точки при 24:14. След 10 минути игра българките изоставаха с 18:27.

Баскетболистките на Черна гора задържаха инициативата и през втората четвърт, на два пъти се откъснаха с 10 точки, а в края на първото полувреме пасивът на националките беше 11 точки - 32:43. До момента най-резултатна за България беше Борислава Христова с 9 точки.

България първоначално натрупа пасив от 14 точки при 36:50 в третия период, но постепенно скъси дистанцията до 6 при 47:53. Преди последната част националките изоставаха с 49:58.

В заключителните 10 минути те свалиха разликата до 2 точки при 61:63 след кош на Катрин Стоичкова. Малко по-късно изоставаха с 64:67 след тройка на Карина Константинова при оставащи две минути и половина, но черногорките в крайна сметка успяха да нанесат първа загуба на българския тим.

Еврошампионатът ще се проведе в Белгия, Финландия, Швеция и Литва от 16 до 27 юни. Четирите домакина получават директно място на първенството.

Мачовете от втората фаза на квалификациите ще се състоят между 8 и 18 ноември, както и между 7 и 17 февруари 2027 г. По време на всеки прозорец ще се играят 3 мача.

Към 17-те продължилите напред от първия етап тима ще се присъединят седем отбора, участващи в пресявките за световното първенство тази година. Предстои провеждането на жребий, който ще разпредели съставите в 6 групи по 4. Първите два отбора от всяка група ще се класират за шампионата, плюс четирите домакина.