Баскетбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Везенков каза дали ще играе за България (ВИДЕО) Играем за тези деца, емоционален е най-добрият баскетболист в Европа

Звездата на българския баскетбол Александър Везенков не скри радостта си от завръщането пред родна публика след победата на националния отбор в "Арена Ботевград". Отборът на Любо Минчев наказа Норвегия с 88:57 и продължава да мечтае за ЕвроБаскет 2029.

След двубоя най-добрият български баскетболист бе посрещнат от десетки деца, които търпеливо чакаха за снимки и автографи – поредното доказателство за огромната му популярност сред младите фенове.

„Мачовете с националния отбор винаги са по-специални, защото се случват по-рядко. Най-важното е, че децата дойдоха, залата се напълни и създадохме хубава атмосфера“, заяви Везенков в ефира на bTV.

Крилото потвърди желанието си да продължи да бъде част от националния тим и в предстоящите мачове.

Снимка: fiba.com

„Както винаги съм казвал – когато мога и когато съм здрав, винаги ще помагам на националния отбор. Имаме млади момчета, които трупат опит и трябва да имаме търпение към тях. Днес показахме добро лице и трябва да продължим да работим“, каза още той.

Везенков отчете и развитието на по-младите играчи в състава, като подчерта, че отборът разполага с потенциал за израстване.

„Има талантливи момчета, някои от тях играят в чужбина. Важно е да показваме добра игра и да печелим мачове. За класиране и по-големи цели ще мислим, когато му дойде времето“, допълни баскетболист №1 в Европа.

Особено впечатлен той остана от атмосферата в Ботевград и подкрепата от трибуните.

„Винаги е прекрасно, когато играем тук и залата е пълна. Надявам се един ден да напълним и залата в София срещу по-сериозен съперник. Играем за тези деца и искаме да ги запалим по спорта“, сподели Везенков.

По отношение на предстоящите квалификации националът предупреди, че истинските изпитания тепърва предстоят.

„Ще играем срещу по-силни отбори, но най-важното е да сме здрави и да продължим да работим. Имаме своите шансове“, категоричен бе най-добрият баскетболист на Олимпиакос.

Везенков коментира и възможността да бъде на разположение на националния отбор през следващите прозорци на ФИБА.

„Мисля, че няма да има проблем. В последните години просто имах лош късмет с контузиите – първо счупен пръст, след това проблеми с глезена и кръста. Надявам се този път да съм здрав и да помогна на България“, завърши националът.