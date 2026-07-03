Баскетбол Публикувано в Петър Бакърджиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Везенков пред bTV: Предполагам, че баща ми е изживял най-силното чувство (ВИДЕО) Най-добрият български баскетболист ще играе за националния тим срещу Норвегия. Гледайте мача пряко по bTV и VOYO.BG

Александър Везенков вдига очи към покрива на залата и сълзите започват да капят! От радост!

Българският баскетболист е на върха на Европа с клубния си Олимпиакос. Само преди миг той и съотборниците му са изиграли изключително напрегнат финал на Евролигата и са победили Реал Мадрид. Един от най-големите върхове в баскетбола е покорен. Само дни по-рано Везенков е получил напълно заслужената награда за Най-полезен баскетболист през сезона.

И в този момент единствената му мисъл е... да прегърне баща си!

За този паметен момент, който обиколи световните медии, Александър Везенков разказва в едно от най-личните си и откровени интервюта, давани някога. Цялото ще може да го видите утре, 4 юли, веднага след централната емисия новини по bTV в поредицата "bTV Репортерите".

С него ще "подгреем" за важния мач на национални тим срещу Норвегия от квалификациите за европейското първенство, в който Везенков ще играе. Него може да гледате на 5 юли, пряко по bTV веднага след централната емисия новини от 19:00 ч., а на VOYO.BG започваме още в 18:30 ч. с ексклузивното ни студио от залата в Ботевград.

Друго е, когато имаш деца

Но да се върнем на финала в Евролигата! След триумфа камерите в Атина проследиха как Везенков си пробива път през публиката, която го обожава, за да може по-детски да се сгуши в ръцете на баща си.

Снимка: Евгений Милов, bTV

"Казах му, че успяхме. Казах го на треньора, казах го и на родителите му. В края на краищата това се помни - успяхме да спечелим Евролигата.

Това, което той ми каза е, че не можеш да го изживееш, докато нямаш деца. Едно са личните успехи, друго е като имаш деца. Все още не мога да го изживея и да го опиша, но предполагам, че това е най-силното чувство в живота - когато твоето дете успее да спечели нещо", философски размишлява звездата на европейския баскетбол.

За мача с Норвегия

Няма да е изненада ако видим Везенков-старши на важния мач срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград. Все пак това е "негова територия".

А надеждите ни са ясни - да станем свидетели отново на прегръдка, която този път ще означава, че България ще премине в следващия етап на квалификациите за европейското първенство.

Снимка: Евгений Милов, bTV

Гледайте важната среща пряко по bTV на 5 юли веднага след централната емисия новини в 19:00 ч., която ще бъде по-къса от традиционното. На онлайн платформата ни VOYO.BG започваме още в 18:30 ч. с ексклузивно включване в студиото ни в Ботевград!

А цялото интервю на Александър Везенков може да гледате още утре, 4 юли, отново след централната ни емисия новини, в поредицата "bTV Репортерите".