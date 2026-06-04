Баскетбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Везенков му скри топката, той скочи на журналистите Треньорът на ПАО бесен: Резултатът от мача е 82:76. Не, резултатът от мача е 29:5

Баскетболистите на Олимпиакос дръпнаха във финалната серия в Гърция, побеждавайки Панатинайкос с 82:76, а треньорът на ПАО Ергин Атаман беше бесен след мача.

„Резултатът от мача е 82:76. Не, резултатът от мача е 29:5. Олимпиакос имаше 29 наказателни удара, ние - пет. За вас, за гръцките медии и сръбските медии, продължавайте да пишете едно и също нещо, че Атаман е най-лошият треньор в Европа и че имате най-добрите съдии на континента. Поздравления, това е всичко“, каза Атаман, след което удари с ръка по масата и напусна пресконференцията.

Олимпиакос поведе на големия си съперник след 82:76 (21:17, 21:13, 20:28, 20:18) у дома в първото дерби между двата тима за златото.

16 точки и 5 борби

Най-добрият български баскетболист и шампион в Евролигата завърши с 16 точки и 5 борби за 31:14 минути на паркета в "Двореца на мира и дружбата" в Пирея.

За "червено-белите" от Пирея над всички беше Еван Фурние с 20 точки, 3 борби и 5 асистенции, а сръбският център Никола Милутинов завърши с "дабъл-дабъл" от 10 точки и 12 борби.

Мач №2 от финалната серия е на 5 юни от 21:00 ч. Играе се до 3 успеха.