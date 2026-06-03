Баскетбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Олимпиакос поведе на ПАО за титлата, Везенков стресна феновете (ВИДЕО) Най-добрият ни баскетболист се контузи във втората четвърт

Олимпиакос поведе на големия си съперник Панатинайкос в битката за титлата в Гърция! "Червено-белите" спечелиха с 82:76 (21:17, 21:13, 20:28, 20:18) у дома в първото дерби между двата тима от финалната серия.

Най-добрият български баскетболист направи тих мач за стандартите си - 16 точки и 6 борби за 31:14 минути на паркета в Двореца на мира и дружбата в Пирея.

Родното тежко крило стресна феновете на европейския шампион, след като получи контузия при подхлъзване във втората четвърт, при резултат 30:22 в полза на Олимпиакос. Саша се отправи към съблекалнята с гримаса, обаче впоследствие се завърна и помогна на съотборниците си да довършат започнатото.

За Олимпиакос над всички беше Еван Фурние с 20 точки, а сръбският център Никола Милутинов завърши с "дабъл-дабъл" от 10 точки и 12 борби. Най-резултатен за ПАО стана Джеди Осман с 23 точки, следван от звездата на "зелените" Кендрик Нън с 20 точки.

Мач №2 от финалната серия е на 5 юни (петък). Играе се до 3 успеха.

ЗА ПЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА

От вече 5 години финалът е дерби между Олимпиакос и Панатинайкос.

Олимпиакос спечели трофея 3 пъти в последните 4 сезона, като не успя единствено през 2023/2024. ПАО обаче е рекордьор със своите 40 титли, следван от Олимпиакос с 15 и бившия тим на Саша - Арис, с 10.