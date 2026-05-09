Баскетбол

Везенков срещу шампиона на полуфинал в Евролигата

Фенербахче отстрани Жалгирис

Lap.bg

Фенербахче преодоля Жалгирис в плейофите от Евролигата с 94:90 след продължение и 3-1 успеха в серията. Двубоят бе в зала "Жалгирис Арена".

Силвен Франсиско се отчете с 23 точки, две борби и 11 асистенции от домакините в рамките на 39 минути. За "фенерите" над всички бе Кем Бърч с 21 точки и 13 борби за 33 минути на терена.

Турският гранд, шампион в Евролигата за 2025 г., ще играе в полуфиналите с Олимпиакос, в чиито редици блести най-полезния играч на редовния сезон Александър Везенков.

Напред е още и Реал Мадрид, а последният полуфиналист ще стане ясен от двойката Валенсия - Панатинайкос.

Финалната четворка ще се проведе от 22 до 24 май в зала на ПАО в Атина.

олимпиакос Валенсия панатинайкос евролига полуфинал фенербахче жалгирис финална четворка Александър Везенков

