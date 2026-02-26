Войната на хореографиите: страстите се нажежиха в Турция и Сърбия (ВИДЕО)

Баскетболната битка в Евролигата между Фенербахче и Партизан мина под знака на напрежението. То дойде от трибуните заради хореография с историческа препратки.
Всичко започна в края на ноември, когато в Белград, привържениците на Партизан издигнаха огромно пано зад един от кошовете с илюстрация на Битката на Косово поле от 1389 г. Именно в тези сражения Милош Обилич убива султана на Османската Империя - Мурад I.
Тогава ръководството на Фенербахче прие хореографията за обидна, провокативна и расистка и поиска сърбите да свалят платното. Съдействие от домакините няма.
Евролигата глоби Партизан с 40 хил. евро за много инциденти по време на мача, а хореографията беше една от причините за това.
Поверието "Забавят, но не забравят" беше показано нагледно от феновете на Фенербахче. Вчера дойде техният момент за отмъщение със "замеряне" с история.
— 1907_PLUS (@1907_Plus) February 25, 2026
Fenerbahçe taraftarının, Partizan ile yapılan ilk maçta Partizan taraftarlarının açtığı 1. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç'i tasvir eden pankarta cevap olarak yaptığı koreografi !
Fenerbahçe beko 81-78 Partizan
"Hepiniz Türksünüz"pic.twitter.com/023PtvlfrY
Те издигнаха голямо платно, на което беше изобразена отново Битката на Косово поле, но с подчертаването, че османците са я спечелили и са оставили дълбока рана в град Ниш. Всичко това беше гарнирано с надпис на сръбски "Всички сте турски синове".
Сръбските медиите реагираха остро на действията на феновете на Фенербахче, но в социалните мрежи сърби признават, че сами са си виновни за тази "война на хореографиите", след като са я инициирали. На паркета, Фенербахче спечели с 81:78.