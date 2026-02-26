bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Войната на хореографиите: страстите се нажежиха в Турция и Сърбия (ВИДЕО)

Баскетболната битка в Евролигата между Фенербахче и Партизан мина под знака на напрежението. То дойде от трибуните заради хореография с историческа препратки.

Всичко започна в края на ноември, когато в Белград, привържениците на Партизан издигнаха огромно пано зад един от кошовете с илюстрация на Битката на Косово поле от 1389 г. Именно в тези сражения Милош Обилич убива султана на Османската Империя - Мурад I.

Тогава ръководството на Фенербахче прие хореографията за обидна, провокативна и расистка и поиска сърбите да свалят платното. Съдействие от домакините няма.

Евролигата глоби Партизан с 40 хил. евро за много инциденти по време на мача, а хореографията беше една от причините за това.

Битката на баскетболното поле

Поверието "Забавят, но не забравят" беше показано нагледно от феновете на Фенербахче. Вчера дойде техният момент за отмъщение със "замеряне" с история.

Те издигнаха голямо платно, на което беше изобразена отново Битката на Косово поле, но с подчертаването, че османците са я спечелили и са оставили дълбока рана в град Ниш. Всичко това беше гарнирано с надпис на сръбски "Всички сте турски синове".

Сръбските медиите реагираха остро на действията на феновете на Фенербахче, но в социалните мрежи сърби признават, че сами са си виновни за тази "война на хореографиите", след като са я инициирали. На паркета, Фенербахче спечели с 81:78.

