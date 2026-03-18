Барселона сякаш излезе на тренировка срещу Нюкасъл. Каталунците прегазиха "свраките" с резултат, по-обичаен за минифутбол – 7:2 на "Камп Ноу".

Свраките изравниха антирекорда на Тотнъм от 2019 година като единствения английски отбор, допуснал 7 гола в един мач.

Интрига през първата част

Снимка: Reuters

Още в 6' бе пролята първата кръв. Прекрасно обръщане на Ламин Ямал остави целия отбор на Нюкасъл зад гърба му, след което с прекрасен пас намери Рафиня зад защитата на "свраките", а бразилецът не сгреши и откри резултата.

Този гол отприщи бурята. Едва 9 минути по-късно, след мълниеносна контраатака, Антъни Еланга изравни, а в следващата атака в мача Барселона отново си върна преднината с гол на тийнейджъра Марк Бернал.

А в 28' Ламин Ямал записа втора асистенция, но този път за грешния отбор. Суперзвездата на Барселона пробва подаване с пета близо до наказателното поле, но топката попадна у Люис Хол, който веднага я насочи към Антъни Еланга, а той отбеляза втория си гол в мача.

Крилото на "свраките" стана едва вторият играч, който вкарва два гола като гост на „Камп Ноу“ в Шампионската лига за английски клуб – след Дуайт Йорк от Манчестър Юнайтед през ноември 1998 година.

В края на първата част Барселона пропиля две златни възможности да поведе за трети път в мача. С феноменален шпагат Дан Бърн попречи на Робърт Левандовски да се разпише, а в добавеното време Ламин Ямал не уцели вратата от вратарското поле.

Ямал се реваншира с гол от дузпа, което се оказа последното действие за първите 45 минути. С този гол испанецът изравни рекорда на Килиан Мбапе за най-много отбелязани голове в Шампионската лига (10) преди навършване на 19 години.

Барселона сряза крилете на "свраките"

Втората част Барселона каза „край“. В 51' Фермин Лопес отбеляза, а след това Робърт Левандовски сложи точката на сблъсъка с два бързи гола в 56-ата и 61-ата минута, правейки резултата 6:2.

С попаденията си днес Робърт Левандовски стана футболистът, отбелязал срещу най-много различни отбори в историята на Шампионската лига (41).

Нюкасъл Юнайтед стана едва вторият английски отбор, допуснал 7 гола в мач от КЕШ/Шампионската лига – след Тотнъм, който загуби със 2:7 от Байерн Мюнхен през октомври 2019 г. Доста тежка вечер на европейската сцена.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Барселона и Нюкасъл