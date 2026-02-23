10 от Ботев Пловдив посякоха Лудогорец в края

Сензация в 22-ия кръг на Първа лига! Ботев Пловдив победи с 2:1 Лудогорец у дома с гол в добавеното време. "Жълто-черните" изтръгнаха трите точки, въпреки че играха с 10 души от 82', когато директен червен картон получи Никола Солдо.

Под тепетата домакините поведоха чрез капитана си Николай Минков в 48', а Лудогорец изравни в 81' с попадение на Идан Нахмиас.

В герой за "канарчетата" се превърна Карлос Алгара, който бе точен в 90+3'. Така испанецът донесе първи успех за Ботев срещу Лудогорец в шампионата от десетилетие. Предишният беше също с 2:1 на 27 май 2016 г.

Снимка: Lap.bg

Поражението е и първо за Лудогорец на родна земя под ръководството на Пер-Матиас Хьогмо. Разградчани отстъпиха и с 0:1 на шотландския Рейнджърс в Лига Европа.

С победата, дошла в дебюта на Лъчезар Балтанов начело, Ботев събра 25 точки на 11-ата позиция. По-интересно обаче е на върха, където след грешната стъпка тази вечер Лудогорец е втори, като изостава на 10 точки от Левски.

В следващия кръг Ботев гостува на Монтана, а Лудогорец приема другия пловдивски тим - Локомотив. Лидерът Левски приема Локомотив София.

Снимка: Lap.bg

Съставите

Ботев Пловдив: 29. Даниел Наумов - 42. Ивайло Видев, 4. Никола Солдо, 17. Николай Минков (К), 45. Едсон Силва (46 - 77. Лукас Араужо), 14. Карлос Алгара, 27. Брайън Хайн (32 - 38. Константинос Балоянис), 7. Никола Илиев, 30. Франклин Маскоте (88 - 9. Алекса Мараш), 11. Педро Игор (88 - 13. Самуил Цонов), 90. Самуел Калу (67 - 19. Антоан Конте)

Лудогорец: 1. Серджио Падт - 17. Сон, 55. Идан Нахмиас, 4. Диниш Алмейда, 3. Антон Недялков (К) (62 - 27. Винисиус Ногейра) - 23. Дерой Дуарте (62 - 37. Бернард Текпетей), 30. Педро Нареси - 77. Ерик Маркус (46 - 14. Петър Станич), 18. Ивайло Чочев, 11. Кайо Видал (62- 9. Квадво Дуа) - 12. Руан Круз (90+1 - 26. Филип Калоч)