Треньорът на Берое: Не ни зачетоха чист гол!

„Не можахме да видим по време на мача кой беше отборът, който е лидер в класирането“

Треньорът на Берое Хосу Урибе не скри разочарованието си след загубата с 0:1 от Левски в Стара Загора.

“Равностоен мач, който не трябваше да загубим. Трябва да кажем, че това е мач с два гола - единият беше зачетен, другият не. Ако беше за другия отбор, щеше да е зачетен. Не можахме да видим по време на мача кой беше отборът, който е лидер в класирането и кой гледа да не изпадне. Направихме един добър мач.

За наше съжаление ние нямаме късмет. Не можем да кажем, че сме по-зле от противниците. Днес съм много доволен от представянето на момчетата. Те се представят добре, ако се представяме така, ще съберем точки”, заяви Урибе.

Левски с шампионска победа в Стара Загора
 
