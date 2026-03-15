bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
2 / 10
Футбол Световен футбол

Подкрепи Иран и си навлече проблеми

Думите на легендата, които му струваха скъпо

Бившата звезда на японския футбол Кейсуке Хонда се оказа в центъра на международен скандал, след като публично подкрепи участието на Иран на предстоящото това лято световно първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Само часове след изявлението му американска компания е прекратила рекламния си договор с него.

39-годишният бивш национал публикува в социалната мрежа X, че иска Иран да играе на Мондиал 2026.

„Знам, че това е много чувствителна тема, но лично искам Иран да участва на световното“, написа Хонда.

Изявлението му идва на фона на растящото напрежение в Близкия изток и изказвания от страна на Доналд Тръмп, че участието на Иран може да бъде неподходящо заради сигурността на отбора.

Незабавна реакция от американския бизнес

Само малко след публикацията си Хонда разкри, че американска компания е решила да прекрати рекламна кампания, планирана да стартира преди турнира.

„Очевидно моето изявление е довело до това да се отмени рекламата, подготвяна за световното. Не искам да работя с компании, които вземат решения на база погрешно мислене“, заяви той.

Политика vs. футбол

Участието на Иран в момента остава под въпрос заради ескалиращия конфликт между страната, САЩ и Израел.

От иранския лагер реагираха остро, като напомниха, че решенията за участие се вземат единствено от ФИФА, а не от отделни държави.

Легенда на японския футбол

Хонда е сред най-успешните играчи в историята на японския футбол. Той има 98 мача и 38 гола за националния отбор и участва на три световни първенства – 2010, 2014 и 2018 г.

В клубната си кариера е играл за Милан, ЦСКА Москва, Ботафого и Пачука. След края на кариерата си през 2024 г. той се насочи към треньорската работа.

Тагове:

иран япония милан световно първенство война кейсуке хонда мондиал 2026 социалната мрежа X

Най - важното

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV