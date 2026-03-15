Подкрепи Иран и си навлече проблеми

Бившата звезда на японския футбол Кейсуке Хонда се оказа в центъра на международен скандал, след като публично подкрепи участието на Иран на предстоящото това лято световно първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Само часове след изявлението му американска компания е прекратила рекламния си договор с него.

39-годишният бивш национал публикува в социалната мрежа X, че иска Иран да играе на Мондиал 2026.

„Знам, че това е много чувствителна тема, но лично искам Иран да участва на световното“, написа Хонда.

I know it’s very sensitive thing but I personally want them participate the World Cup https://t.co/MxO2K4OPLl — Keisuke Honda (@kskgroup2017) March 12, 2026

Изявлението му идва на фона на растящото напрежение в Близкия изток и изказвания от страна на Доналд Тръмп, че участието на Иран може да бъде неподходящо заради сигурността на отбора.

Незабавна реакция от американския бизнес

Само малко след публикацията си Хонда разкри, че американска компания е решила да прекрати рекламна кампания, планирана да стартира преди турнира.

„Очевидно моето изявление е довело до това да се отмени рекламата, подготвяна за световното. Не искам да работя с компании, които вземат решения на база погрешно мислене“, заяви той.

Политика vs. футбол

Участието на Иран в момента остава под въпрос заради ескалиращия конфликт между страната, САЩ и Израел.

От иранския лагер реагираха остро, като напомниха, че решенията за участие се вземат единствено от ФИФА, а не от отделни държави.

Легенда на японския футбол

Хонда е сред най-успешните играчи в историята на японския футбол. Той има 98 мача и 38 гола за националния отбор и участва на три световни първенства – 2010, 2014 и 2018 г.

В клубната си кариера е играл за Милан, ЦСКА Москва, Ботафого и Пачука. След края на кариерата си през 2024 г. той се насочи към треньорската работа.