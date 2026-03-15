Радо Янков отпадна, но България е сред големите – вижте резултатите!

Радослав Янков приключи участието си във втория паралелен гигантски слалом от Световната купа по сноуборд във Вал Сен Ком (Кан), отпадайки на 1/8-финалите.
Чепеларецът, който се класира 15-и в квалификациите по-рано през деня, загуби в директния сблъсък от двукратния олимпийски шампион от Пекин 2022 и Милано/Кортина 2026 – австриеца Бенямин Карл, който впоследствие спечели надпреварата.
Янков стартира силно и водеше на първата контрола, но след това изостана и финишира на 0.50 секунди зад Карл, запазвайки 15-ото си място в крайното класиране.
В големия финал Карл победи носителя на Световната купа за сезона Маурицио Бормолини (Ит), който не успя да завърши, а в малкия финал италианецът Мирко Феличети надделя над австриеца Арвид Аунер.
Генерално класиране в дисциплината:
Радослав Янков – 13-и с 309 точки
Тервел Замфиров – 17-и с 246 точки
Александър Кръшняк – 46-и с 7 точки
Петър Гергьовски – 49-и с 6 точки
Кристиан Георгиев – 53-и с 3 точки
Класиране за Световната купа
Голям кристален глобус: Бормолини 945, Карл 690, Аарън Марч 659
Радослав Янков – 12-и с 354 точки
Тервел Замфиров – 19-и с 316 точки
След този старт България е седма с 1229 точки. Лидер е Италия с 6301.
До края на сезона остава само един старт – паралелен слалом във Винтерберг (Гер) на 21 март.