Радо Янков отпадна, но България е сред големите – вижте резултатите!

До края на сезона в сноуборда остава само един старт

Радослав Янков приключи участието си във втория паралелен гигантски слалом от Световната купа по сноуборд във Вал Сен Ком (Кан), отпадайки на 1/8-финалите.

Снимка: bgnes

Чепеларецът, който се класира 15-и в квалификациите по-рано през деня, загуби в директния сблъсък от двукратния олимпийски шампион от Пекин 2022 и Милано/Кортина 2026 – австриеца Бенямин Карл, който впоследствие спечели надпреварата.

Силен старт

Янков стартира силно и водеше на първата контрола, но след това изостана и финишира на 0.50 секунди зад Карл, запазвайки 15-ото си място в крайното класиране.

В големия финал Карл победи носителя на Световната купа за сезона Маурицио Бормолини (Ит), който не успя да завърши, а в малкия финал италианецът Мирко Феличети надделя над австриеца Арвид Аунер.

Генерално класиране в дисциплината:

Снимка: Instagram/Facebook

Радослав Янков – 13-и с 309 точки
Тервел Замфиров – 17-и с 246 точки
Александър Кръшняк – 46-и с 7 точки
Петър Гергьовски – 49-и с 6 точки
Кристиан Георгиев – 53-и с 3 точки

Класиране за Световната купа

Голям кристален глобус: Бормолини 945, Карл 690, Аарън Марч 659
Радослав Янков – 12-и с 354 точки
Тервел Замфиров – 19-и с 316 точки

България сред нациите

След този старт България е седма с 1229 точки. Лидер е Италия с 6301.

Снимка: Instagram/Facebook

До края на сезона остава само един старт – паралелен слалом във Винтерберг (Гер) на 21 март.

