Везенков се завърна и взриви Паниониос

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков изигра силен мач за Олимпиакос при победата с 79:71 като гост на Паниониос в двубой от 21-ия кръг на гръцкото първенство.

С успеха тимът от Пирея записа 20-та поредна победа и временно оглави класирането, докато Паниониос остава на 12-о място с баланс 5-14.

Везенков се завърна в игра след няколко пропуснати срещи заради болки в гърба и започна като титуляр. Българинът беше сред най-добрите на паркета, като за 25 минути реализира 24 точки, овладя 8 борби и добави 1 асистенция.

Сред съотборниците му се отличи Тайрик Джоунс с 11 точки и 8 борби, докато за домакините най-резултатен бе Джо Томасон с 21 точки.

Следващото предизвикателство за Олимпиакос в шампионата е гостуване на големия съперник Панатинайкос на 30 март. Преди това тимът има три мача в Евролига – срещу Фенербахче и Баскония у дома, както и визита на Валенсия Баскет.