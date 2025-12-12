21 декември: Денят, в който България играе за Любо Пенев!

В навечерието на Рождество, когато домовете се изпълват с топлина и надежда– близки и приятели, които носят футбола в сърцето си, се обединяват за една особено важна кауза.

Да помогнем на Любослав Пенев. Да върнем силата на един човек, който е давал толкова много на България.

На 21 декември от 10:00 часа, в залата на ДИТ в Драгалевци, ще се проведе благотворителен футболен турнир.

До 19 декември е записването на отборите (такса: 200 лв., формат 5+1).

Край терена ще бъде поставена дарителска кутия. Ще има и специален търг с ценни футболни и спортни артикули — предмети, които носят история, емоция и спомен за красиви моменти от българския спорт.

Любослав Пенев води една от най-важните битки в живота си. Състоянието му се е влошило през ноември и той се лекува в специализирана клиника в Германия. За процедурите и възстановяването е необходима значителна сума – около 300 000 евро.

Семейството му, негови колеги, клубове и фондации вече организират кампании, но всяка протегната ръка има значение.

Сега е нашият момент. Моментът, в който можем да върнем от добрината, вдъхновението и гордостта, които Любо е давал на България.

