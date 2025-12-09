bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Близките на Любо Пенев: Вашата любов и съпричастност ни държат изправени!

Семейството на Ел Голеадор благодари за подкрепата

Близките на Любо Пенев: Вашата любов и съпричастност ни държат изправени!
Любослав Пенев продължава да се бори с коварна болест в клиника в Германия. За лечението му са нужни много пари, а семейството му благодари за подкрепата, която получи от България и от бившите му клубове.

Ел Голеадор се лекува от онкологично заболяване в клиника в Аугсбург от миналия месец.

ЦСКА и редица родни клубове, както и испанските Валенсия, Атлетико Мадрид, Селта и Компостела, където той е играл, се включиха в кампанията за набиране на нужните средства за лечението на Пенев.

Съобщението от семейството

"До всички, които заставате до нас,

От името на нашето семейство и на нашия Любо ви благодаря от цялото си сърце. В този най-тежък момент вашата любов и съпричастност ни държат изправени.

Благодаря на Фондация ЦСКА за тяхната подкрепа, както и на всички хора от футбола, от спорта, от България и Испания, които се обединиха около него. Отборите, в които е оставил дълбока следа, и съперниците му на терена показаха истинска човечност.

Стадионите, които скандират името му, и стотиците дарители са част от силата, която му помага да продължи своята битка.

Вашата подкрепа е безценна и остава жизненоважна за продължаващото му лечение в Германия", се казва в съобщението.

