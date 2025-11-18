bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
368 дни по-късно: Чудото се случи! Победихме на футбол!
Чудото се случи - мъжкият национален отбор по футбол записа победа! 368 дни по-късно "лъвовете" отново се поздравиха с успех. Пред по-малко от 1000 зрители на Националния стадион Васил Левски, тимът ни надхитри Грузия с 2:1 в световните квалификации.

Виртуoзно изпълнение в 10' донесе аванс на България. Здравко Димитров намери Георги Русев, който със странична ножица прониза вратата на Грузия. Филип Кръстев удвои в 24'. За съперника точен в 88' беше Лука Лочошвили.

Така националният отбор завършва участието си в квалификациите за Мондиал 2026 с 1 победа, 5 загуби и голова разлика от 3:19.

Снимка: Lap.bg

По този начин беше избегнато историческо дъно в световните квалификации. "Лъвовете" само веднъж са завършвали пресявките без точков актив - през далечната 1933 г. Тогава обаче форматът е различен - мачовете са 3, а не 6, и имаше предпоставки за антирекорд.

Серията

Срамната серия без победа започна от 15 ноември 2024 г. Тогава успяхме да надвием Люксембург с 1:0 като гости в мач от Лигата на нациите.

Tочно 1401 дни след като Георги Иванов стана технически директор и 248 след като зае президентския пост в Българския футболен съюз, "трикольорите" сложиха край на кошмара в 40-и мач от неговото управление. В този период "лъвовете" са загубили 45% от срещите си!

Снимка: Lap.bg

В момента националите заемат 91-во място в ранглистата на ФИФА. Позицията ни обаче не е най-лошата в историята на тима. Засега това се оказва и единственият неподобрен негативен рекорд.

По-лошо е било класирането ни единствено през май 2012 г., когато селекцията ни бе 96-а, а тогава футболният съюз беше ръководен от Борислав Михайлов.

Снимка: Lap.bg

Съставите

БЪЛГАРИЯ: 1. Димитър Митов – 2. Християн Петров, 5. Кристиан Димитров, 15. Стефан Велков, 20. Мартин Георгиев – 4. Илия Груев, 22. Кристиян Стоянов – 10. Здравко Димитров, 14. Филип Кръстев, 7. Георги Русев – 11. Кирил Десподов (К)

ГРУЗИЯ: 1. Гиорги Мамардашвили – 17. Отар Китеишвили, 4. Гурам Кашия (К), 14. Лука Лочошвили, 13. Гиорги Гочолеишвили – 19. Гиорги Цитаишвили, 15. Анзор Меквабишвили, 6. Гиорги Кочорашвили – 10. Зурико Давиташвили, 8. Буду Зивзивадзе, 7. Хвича Кварацхелия

Тагове:

