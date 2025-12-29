Защитник на Славия премина в лидера в Гърция

Изненадващ изходящ трансфер в Славия. Защитникът Мартин Георгиев подписа с лидера в Гърция - АЕК Атина. Договорът на младежкия национал е за 4 години.

Това ще бъде второ излизане зад граница за Георгиев, който прекара близо година под наем в Барселона и записа мачове за юношеския тим на каталунците.

Бранителят става седмият българин, играл за АЕК Атина. Преди него черно-жълтата фланелка носиха Христо Бонев (1979-1982), Ангел Колев (1982-1984), Илиан Илиев (1998-1999), Милен Петков (1999-2005), Диян Дончев (2000-2001) и Иван Русев (2001-2002).

Снимка: Lap.bg

Най-значима следа в гръцката столица остави Милен Петков, който отбеляза 16 гола в 167 мача. Той спечели два пъти Купата на Гърция - през 2000 и 2002 г. Полузащитникът игра в Шампионската лига с гранда през сезон 2002/2003 и 2003/2004.

Европейски футбол

АЕК има точка аванс пред Олимпиакос в Гърция, а през 2026 г. ще участва в осминафиналите на Лигата на конференциите, след като завърши на трето място в основната фаза на третия по сила евротурнир.

Георгиев, която се разделя със Славия след 4 попадения в 91 двубоя, ще е третият българин в Суперлигата през настоящия сезон.

В южната ни съседка играят още Футболист №1 на страната за последните 4 години - Кирил Десподов (ПАОК), и Алекс Петков (Кифисия).

Снимка: Lap.bg

