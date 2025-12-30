bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ето я: Снимка на Дан Колов, която никой не е виждал!

Картичката бе намерена в архива на Британската библиотека

Часове преди началото на 2026 г. се появи невиждана снимка на един от най-великите български спортисти! 

Дан Колов - какъвто никога не сте го виждали! 

На нея се натъква Тихомир Благовестов, който от дълги години изследва живота на Балканския лъв. Снимката е налична в онлайн фонд на Британската библиотека.

Картичка

Снимката на Дан Колов най-вероятно е студиен портрет с размери 14×9 см и фирмено лого „PHOTO IVANOFF“ (изписано с латински букви) на долния край. Посочва се, че снимката е правена преди 1930 г. Не е ясно точната година, нито мястото.

Снимката е от фондовете на проекта “Endangered Archives Programme” на Британската библиотека (описание EAP894/1/8/8). Там е дигитализирана и е достъпна онлайн.

Снимка: Endangered Archives Programme, Британска библиотека

Възможно е това да е студийно фото, отпечатано в ограничен тираж от фотографско ателие за фенове или частна размяна на картички между приятели.

Известно е, че самият Дан Колов кореспондира чрез картички по време на обиколките си в чужбина - например в спортна хроника от 1933 г. споменава, че от Париж е получена картичка от Харди Крускамп и Дан Колов. Това показва, че по това време е имало пощенски картички с неговия образ или информация, които се изпращали на фенове и колеги, но за новата снимка не са открити документи за официален тираж или издателство.

На кирилица и латиница

Подписът е изписан „Dan Колов“ - смесица между латиница и кирилица върху гърба на картичката очевидно е ръкописен (черен туш), който припокрива печатните елементи (като линиите и надписа „Carte Postale“) - тоест не е част от печата. Шрифтът от писеца също подсказват, че е написан с писалка.

Снимка: Endangered Archives Programme, Британска библиотека

Дан Колов е известен като човек, който често дава автографи,  така че най-вероятно това е неговият собствен подпис, обясни за bTV Благовестов. 

Балканския лъв

Дончо Колев, каквото е истинското име на великия борец, е роден в севлиевското село Сенник през 1892 година. На 5 губи своя баща. Поради затрудненото положение в своето семейство напуска България и, ненавършил 13 години, работи като градинар в Унгария.

На 17 вече е в САЩ, където съвсем случайно открива своето призвание - борбата. Бори се на 5 континента и в цялата си кариера има повече от 1500 изиграни срещи. Почти всички от тях завършват с победа. На великия борец неколкократно му е предлагано да получи американско гражданство, но той отказва с думите: "Чувствам се силен, защото съм българин!". Дончо Колев единствено склонява да смени своето име, когато излиза на ринга.

Преди години родната къща на Дан Колов в Сенник бе обновена, като Тихомир Благовестов, който е световен шампион по самбо, бе сред инициаторите и дари един от медалите си за каузата.

Непобедимият Дан Колов (ВИДЕО)

