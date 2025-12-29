Агонията на Антъни Джошуа шокира света (ВИДЕО)

Агонията на Антъни Джошуа притесни света. Кадри с пострадалия при тежка катастрофа с две жертви боксьор шокираха феновете.

Бившият световен шампион е ранен след инцидент на магистралата Лагос - Ибадан в Нигерия, откъдето са родителите му.

Джошуа бил на задната седалка на джип, който се е сблъскал със спрял камион в близост до бензиностанция в района на Макун. Откаран е за преглед в близката болница.

Катастрофата

Ей Джей е седял зад шофьора. Двамата загинали са пътували в същото превозно средство. Те са се возили отпред до шофьора и отзад - до боксьора.

Екипът на Бърза помощ е пристигнал бързо, но очевидци първи са помогнали на пострадалите.

Британските медии потърсиха за коментар промоутъра на Джошуа - Еди Хърн, който успокои, че боксьорът е добре и обеща още информация скоро.

Само преди 10 дни Джошуа победи Youtube звездата Джейк Пол на ринга в Маями, нокаутирайки го в шестия рунд. Успехът му донесе 80 млн. долара.

Победителят обяви, че иска мач с Тайсън Фюри, а британските фенове приветстваха възможността двамата им любимци да излязат един срещу друг. Циганския крал се "пенсионира" през януари, след като бе победен за втори път от Олександър Усик, но загатва, че иска да се върне към професионалния бокс.

Активът на Джошуа е 29 победи (26 с нокаут) и 4 загуби - две от Олександър Усик и по една от Анди Руис и Даниел Дюбоа.

