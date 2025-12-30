Кои са двамата загинали в катастрофата с Антъни Джошуа? (ВИДЕО)

Само часове преди настъпването на Нова година, спортният свят бе сащисан от новината, че бившият световен шампион в тежка категория на професионалния бокс Антъни Джошуа е бил замесен в катастрофа в Нигерия.

Инцидентът е трагичен и в него загинаха двама близки приятели на британеца.

От щаба му потвърждават, че това са Латиф Айоделе и Сина Гами. Те са пътували в джипа заедно с боксьора.

Катастрофата

Сблъсъкът между джипа на Джошуа и камион е станал на оживен път, в близост до бензиностанция в района на Макун.

Джошуа е седял зад шофьора, като двамата са само ранени. Пътниците до тях обаче са загинали на място. Самият боксьор е с наранявания, откаран е в болница в Лагос, а състоянието му е стабилно и без опасност за живота.

Кой е Латиф Айоделе?

Здравенякът присъства в последния клип, публикуван от Джошуа в социалните мрежи. На него се вижда как двамата играят тенис на маса.

Айоделе е приятел на боксьора от над 10 години. В миналото той се е занимавал с футбол, а след това става фитнес треньор. Той беше човекът, който следеше най-изкъсо формата на Джошуа.

View this post on Instagram A post shared by bTV Sport (@btvsport)

В профила му в социалните мрежи, че вижда, че е мюсюлманин и се стреми да спазва всички религиозни практики.

Кой е Сина Гами?

Вторият загинал е кондиционен треньор на Джошуа от години. Именно той е отговорен за спортното дълголетие на 36-годишния боксьор.

Гами притежаваше финес салон в Лондон и беше сертифициран рехабилитатор. Ясно е, че е помагал на звезди от NBA и NFL.

"С дълбока и искрена тъга потвърждаваме, че след пътен инцидент в Лагос, Нигерия, по-рано днес, са загинали Сина Гами и Кевин Латиф Айоделе. Двамата бяха близки приятели и неразделна част от екипа на Антъни", се казва в позицията на екипа на боксьора.

