Очаквано! Отново Миткова и Саръбоюков обраха наградите в атлетиката!

Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова са най-добър атлет и атлетка за 2025 г. Това стана ясно, след като бяха публикувани данните от гласуването на списание "Атлетика".

Резултатите повтарят тези за 2023 г., когато отново младите български надежди заслужиха най-много гласове.

За Саръбоюков наградата е втора, а Миткова за четвърта поредна година грабва приза.

Постиженията

През 2025 г. Божидар Саръбоюков стана европейски шампион на скок дължина за мъже в зала в Апелдоорн, Нидерландия - успех за мъжката ни атлетика, който не бе постиган от 25 години.

Въпреки контузия в началото на лятото, атлетът от Хеброс Харманли направи блестящ сезон със сребърен медал на европейския шампионат за младежи под 23 години в Берген, Норвегия и пето място на световното първенство в Токио, Япония.

Снимка: Reuters

Саръбоюков добави към успехите си през 2025 г. балканска титла в зала и сребърен медал на балканския шампионат на открито, както и титли на България на скок дължина и троен скок.

Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов регистрира 13 състезания с резултати над 8 метра, а в девет от тях записа опити над 8.10.

Пламена Миткова бе в топ форма през зимния сезон с шесто място в скока на дължина на еврошампионата в зала в Апелдоорн, Нидерландия и четвърта позиция на световното първенство в зала в Нанджин, Китай.

Атлетката на Локомотив Пловдив зае и трето място на европейското отборно първенство в Марибор, Словения.

Миткова показа бързината си, като оглави българската ранглиста на 60 м в зала.

Под ръководството на наставника си Ивайло Русенов пловдивчанката скочи 13 пъти над 6.40 през 2025 г. и записа седмо място на европейското първенство за девойки под 23 години в Берген, Норвегия, както и участие в квалификациите на световния шампионат в Токио, Япония.

Резултатите

Ето и пълните резултати от анкетата за 2025 г.

Мъже:

1. Божидар Саръбоюков – скок дължина - 259 точки

2. Лъчезар Вълчев – троен скок – 192 т.

3. Никола Караманолов – 60 м и 100 м – 173 т.

4. Християн Касабов – 110 м с препятствия – 160 т.

5. Тихомир Иванов – скок височина – 146 т.

6. Зинга Барбоза Фирмино – троен скок – 105 т.

7. Христо Илиев – 60 м и 100 м – 74 т.

8. Мартин Проданов – 800 м и 1500 м – 56 т.

9. Валентин Андреев – чук – 56 т.

10. Стилиян Орлинов – скок дължина – 33 т.

11. Станислав Станков – 110 м с препятствия – 27 т.

12. Тодор Петров – гюле – 24 т.

13. Георги Петков – 60 м и 100 м – 22 т.

14. Крум Захариев – десетобой – 20 т.

15. Васил Антонов – 400 м – 17 т.

16. Иван Минков Иванов – 800 м – 12 т.

17. Иво Балабанов – бягане на дълги разстояния – 10 т.

18. Йоан Каменов – 60 м и 100 м – 9 т.

19. Димо Андреев – чук – 8 т.

Александър Василев – маратон – 8 т.

21.Димитър Панделиев – 400 м и 800 м – 7 т.

22.Мартин Балабанов – 800 м – 6 т.

Кристиян Цанев – скок височина – 6 т.

24.Добромир Николов – 110 м с препятствия – 1 т.

Жени:

1. Пламена Миткова – скок дължина - 253 точки

2. Габриела Петрова – троен скок – 228 т.

3. Радина Величкова – 60 м и 100 м – 185 т.

4. Ива Деливерска – 100 м с препятствия – 127 т.

5. Сияна Бръмбарова – скок дължина – 114 т.

6. Андреа Савова – 400 м – 104 т.

7. Натали Костова – скок височина – 90 т.

8. Маринела Нинева – бягания на дълги разстояния – 72 т.

9. Лиляна Георгиева – 800 м – 66 т.

10. Девора Аврамова – бягания на дълги разстояния – 52 т.

11. Кристен Радуканова – 100 м и 200 м – 31 т.

12. Милица Мирчева – бягания на дълги разстояния – 27 т.

13. Ирен Саръбоюкова – скок височина – 24 т.

14. Натали Захариева – скок височина – 13 т.

15. Рая Димитрова – 100 м и 200 м – 11 т.

Галина Николова – скок дължина – 11 т.

17.Милена Миткова – скок дължина – 8 т.

18.Анжелина Петкова – троен скок – 7 т.

Емили Кирякова – 100 м с препятствия – 7 т.

