7,5 милиона гледат как Валери от България прави финтове! (ВИДЕО)

Това е Валери! Той е толкова млад, че все още няма лична карта! За сметка на това има близо 7 милиона и половина последователи във всички платформи в социалните мрежи!

Как? С помощта на няколко видеа и на... феномена футбол.

Вече няколко години българчето впечатлява света със своите умения, а последователите му продължават да растат и да го подкрепят да сбъдне мечтата си.

"Искам да играя за Реал Мадрид или Барселона. Някъде в Испания или в един от клубовете от английската Висша лига", казва той.

COVID и началото

Валери е роден в България, но семейството му се мести в Лондон в търсене на по-добър живот, още преди той да навърши 1 годинка. Днес той е на 13 и има над 3 000 видеа в социалните мрежи.

А само преди няколко години всичко започва на шега!

View this post on Instagram A post shared by Valeri Kostov (@v7skills)

Както повечето хора по света по време на COVID пандемията, семейство Костови скучаят, а на Валери му хрумва идея.

"Бяхме в изолация и действително нямахме какво да правим. Разбира се, бонус е, че имаме градина. Започнахме да снимаме и да пробваме, да видим. Без никакви директни цели и никакви идеи за развитие и наблягане на това нещо. То просто се случи", разказва бащата на Валери - Борис Костов.

"Снимаме видеата всеки ден. Всеки ден се опитвам да тренирам, защото е важно за един футболист да тренира всеки ден", добавя малчуганът.

Тази инициатива "на шега" започва в една платформа, но бързо преминава към още една и още една с развитието на социалните мрежи. Гледанията започват да растат! Цялото семейство участва във видеата и за тях те се превръщат в гордост и кауза.

Отзвук и влияние

"Хвалят ме за видеата! Понякога ми казват, че гледат. Даже някой път, когато играем мач от противниковия отбор са ми казвали, че са ме гледали", споделя футболният талант.

View this post on Instagram A post shared by Valeri Kostov (@v7skills)

Но не всичко е само забавление! Валери се превръща във вдъхновител!

"Започнахме да получаваме съобщения, коментари от деца, техни родители как се възхищават на Валери и как се превърна в техния идол. Тогава започваш да осъзнаваш как действително хората са намерили нещо. И по някакъв начин Валери е подействал и на техните деца да ги изкара навън да започне да спортуват.

И най-хубаво е усещането, когато видиш коментар от някои дете. Например "Валери, откакто гледам твоите видеа, станах по-добър. Никой не може да ми вземе топката. И вече записвам името си сред голмайсторите". От нещо несериозно се превърна в кауза.", разказва баща му.

Режимът на Роналдо

Въпреки популярността си, Валери не се интересува от социалните мрежи. Той дори не обича да гледа видеата си. Единственото, което го интересува е футболът.

View this post on Instagram A post shared by Valeri Kostov (@v7skills)

"Идолът ми във футбола е Роналдо, защото харесвам как играе. И Мбапе, защото харесвам колко е експлозивен", казва родният талант.

Роналдо не е просто идол във футбола за него – той е начин на живот. Валери следва философията на португалската суперзвезда и прилага неговия неуморим режим с желязна дисциплина.

"Неговия манталитет е уникален! Сутрин става, прави си физзарядката без никакъв проблем. Всяка сутрин! Няма нужда някой да му казва, да му напомня. Редовно ходим на тренировки, които не са само тук. Тренировките са свързани с неговите отбори и отделно частен треньор имаме един път в седмицата", хвали го таткото.

Валери рядко се изправя срещу свои връстници – почти винаги играе срещу по-големи от него и не им отстъпва. Неслучайно всички големи академии в Лондон са по петите на 13-годишния българин.

"Той играе за U16, които са три години по-големи от него. И доста добре се справя. Треньорите казват, че си има всичко. И е хубаво, че го има от по-рано, защото сега може да наблегне следващите години, да развива тактическата си дисциплина и подобни аспекти от играта. Но футболното усещане, мисълта за футбол, мозъка... Много треньори му казват, че е много интелигентен - как вижда играта и знае какво да направи.", добавя баща му.

А самият Валери има само една цел и тя не е в интернет!

View this post on Instagram A post shared by Valeri Kostov (@v7skills)

"Понякога забравям колко съм популярен и колко много са 1 милион хора. Моята мечта е да съм футболист, това със социалните мрежи е нещо допълнително", казва той.

Мнозина биха се изгубили в социалните мрежи, но за Валери те са само средство - още една стъпка по пътя към световната сцена и футбола на най-високо ниво.

