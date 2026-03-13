bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Дивиденти от нещастието на едно дете: Кой поема лечението на Малена?

Изключително лош вкус са опитите да се прави сензация, обявиха от федерацията по ски

Кой финансира лечението на Малена Замфирова? Този въпрос предизвика напрежение, докато 16-годишната сноубордистка се възстановява след две операции в австрийския град Грац.

От федерацията по ски разпространиха позиция с цел да разсеят спекулации по темата. И подчертаха, че опитите да се печелят дивиденти от нещастието на едно дете са проява на изключително лош вкус.

Позицията

"Ние от Българска федерация по ски искаме да благодарим на българското общество за голямата загриженост и съпричастност към състоянието на нашата Малена.

Поради появилите се в медиите спекулации за финансирането на нейното лечение искаме да заявим, че цялата отговорност и грижа, свързана с лечението, възстановяването и скорошното завръщане на пистата на Малена се поема от Българска федерация по ски, нейните спонсори, нейните родители и българската държава.

Ние считаме за проява на изключително лош вкус опитите да се прави сензация и печелят дивиденти от нещастието на едно дете."

Включване от тотото

От позицията на федерацията не става ясно кои точно са визираните спекулации. По темата в ефира на бТВ говори изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор Любомир Петров.

"Разбира се, ще се включим. След като се прибере в България, ще се свържем, може би с родителите ѝ, и ще осигурим някаква сума за нейното възстановяване", заяви Петров.

Спортният тотализатор ще подпомогне финансово възстановяването на Малена Замфирова

Той подчерта, че разходите за лечение и рехабилитация са значителни. "В днешно време всичко струва пари. Така че със сигурност ние ще заделим от всичко останало някаквисредства за възстановяването на тази спортистка".

Блъсната в гръб

На 3 март Малена беше блъсната в гръб от скиор в курорта Шпиндлерув Млин в Чехия, където трябваше да стартира в Световната купа. Тя беше подложена на две операции. Първата - на бедрената кост и на таза, втората - на лопатката на рамото.

Да се учим от Малена

Очаква се тя да се завърне у нас до три седмици, а възстановяването й да продължи 6 месеца.

Тагове:

семейство ски операция сноуборд възстановяване средства финансиране федерация близки Малена Замфирова

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Пети българин на световното първенство по лека атлетика

Пети българин на световното първенство по лека атлетика
Тръмп за участието на Иран на световното: Не мисля, че е умно да са тук

Тръмп за участието на Иран на световното: Не мисля, че е умно да са тук
Възторг в отбора на Цолов: Никола е топ пилот!

Възторг в отбора на Цолов: Никола е топ пилот!
Фиорентина би с късна дузпа, Драганов поправи Кабаков (ВИДЕО)

Фиорентина би с късна дузпа, Драганов поправи Кабаков (ВИДЕО)
Загуби крак, преживя кома и смъртта на брат си – но стана герой

Загуби крак, преживя кома и смъртта на брат си – но стана герой

Последни новини

Пети българин на световното първенство по лека атлетика

Пети българин на световното първенство по лека атлетика
Възторг в отбора на Цолов: Никола е топ пилот!

Възторг в отбора на Цолов: Никола е топ пилот!
Тръмп за участието на Иран на световното: Не мисля, че е умно да са тук

Тръмп за участието на Иран на световното: Не мисля, че е умно да са тук
Момчето от

Момчето от "Герена", което се превърна в легенда: 80 години Стефан Грозданов
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV