Дивиденти от нещастието на едно дете: Кой поема лечението на Малена?

Кой финансира лечението на Малена Замфирова? Този въпрос предизвика напрежение, докато 16-годишната сноубордистка се възстановява след две операции в австрийския град Грац.

От федерацията по ски разпространиха позиция с цел да разсеят спекулации по темата. И подчертаха, че опитите да се печелят дивиденти от нещастието на едно дете са проява на изключително лош вкус.

Позицията

"Ние от Българска федерация по ски искаме да благодарим на българското общество за голямата загриженост и съпричастност към състоянието на нашата Малена.

Поради появилите се в медиите спекулации за финансирането на нейното лечение искаме да заявим, че цялата отговорност и грижа, свързана с лечението, възстановяването и скорошното завръщане на пистата на Малена се поема от Българска федерация по ски, нейните спонсори, нейните родители и българската държава.

Ние считаме за проява на изключително лош вкус опитите да се прави сензация и печелят дивиденти от нещастието на едно дете."

Включване от тотото

От позицията на федерацията не става ясно кои точно са визираните спекулации. По темата в ефира на бТВ говори изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор Любомир Петров.

"Разбира се, ще се включим. След като се прибере в България, ще се свържем, може би с родителите ѝ, и ще осигурим някаква сума за нейното възстановяване", заяви Петров.

Той подчерта, че разходите за лечение и рехабилитация са значителни. "В днешно време всичко струва пари. Така че със сигурност ние ще заделим от всичко останало някаквисредства за възстановяването на тази спортистка".

Блъсната в гръб

На 3 март Малена беше блъсната в гръб от скиор в курорта Шпиндлерув Млин в Чехия, където трябваше да стартира в Световната купа. Тя беше подложена на две операции. Първата - на бедрената кост и на таза, втората - на лопатката на рамото.

Очаква се тя да се завърне у нас до три седмици, а възстановяването й да продължи 6 месеца.