Александър Димитров: Две победи не ни залъгват

Селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров не скри удовлетворението си след 1:0 над Индонезия на финала на турнира FIFA Series 2026. Единственият гол – от дузпа – бе дело на Марин Петков, но зад тихата статистика се крият скрити напрежения и интриги.

"Доволен съм. Всеки трябва да бъде доволен от себераздаването на тези момчета. Пътят е пред тях. Изписват се абсолютни глупости в България за нивото на Индонезия и т.нар. "турне", каза Димитров след успеха.

„Предполагам сте коментирали колко и къде играят техните играчи. Смятам, че това е отбор на средноевропейско ниво. Това прави победата ни още по-значима за нас. Радвам се, че трудът на момчетата се възнагради с тази победа. Както сега противодействахме, ни носи резултат“, добави то

Въпреки успеха, треньорът не се е успокоил: „Две победи в Индонезия не могат да ни заблудят. Септември идват истинските изпитания в Лига на нациите, и там ще видим кой заслужава титлата на националния отбор.“

И въпреки възможността за завръщане в Индонезия след 15 години, Димитров бе категоричен: „Тази страна е мой втори дом, но моя приоритет е България. Нека завършим започнатото тук и тогава ще говорим за лични проекти.“