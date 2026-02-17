bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

БФС осъди бивш национален селекционер

Спортният арбитражен съд се произнесе

БФС осъди бивш национален селекционер
Lap.bg

Българският футболен съюз постигна съдебна победа пред Швейцарски федерален съд по казусите, свързани с бившия национален селекционер Младен Кръстаич и неговите помощници Стефан Янкович и Неманя Милинчич, съобщиха от централата.

С решенията си съдът отменя постановените актове на Спортен арбитражен съд (КАС) по делата, произтичащи от прекратяването на трудовите правоотношения между БФС и треньорския щаб.

Швейцарският федерален съд връща казусите за ново разглеждане от КАС с указания, че решенията на Трибунала на ФИФА следва да бъдат отменени.

Съдът също така осъжда насрещните страни да заплатят на Българския футболен съюз направените разноски по производството.

Сръбският треньор беше начело на "лъвовете" между 21 юли и 26 октомври 2023 г., като допусна 6 загуби в 12 двубоя, при 3 победи и 3 равенства.

През октомври същата година - след поражения с по 0:2 - от Литва в европейска квалификация и от Албания в контрола, тимът ни се срина до 84-ото място в световната ранглиста. Тогава България беше изпреварена от футболни "колоси" като Китай, Гвинея, Замбия, Йордания и Бахрейн.

Тагове:

България бфс георги иванов швейцария гонзо лозана осъди селекционер младен кръстаич Спортен арбитражен съд

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Мама е олимпийска шампионка!“
Рускинята, която сама поиска да носи табелата

Рускинята, която сама поиска да носи табелата "Украйна": Трябва да се страхувам!
Скиорка се оплака: Искаха да се откажа заради големия си сутиен!

Скиорка се оплака: Искаха да се откажа заради големия си сутиен!

Трикото на Лора Христова отива в най-важния музей!

Трикото на Лора Христова отива в най-важния музей!
Ангелите на Линдзи: Защо от Вон не се отделя експерт по козметични процедури?

Ангелите на Линдзи: Защо от Вон не се отделя експерт по козметични процедури?

Последни новини

"Мама е олимпийска шампионка!“
Скиорка се оплака: Искаха да се откажа заради големия си сутиен!

Скиорка се оплака: Искаха да се откажа заради големия си сутиен!

Британец осъди България заради расизъм на Левски - ЦСКА

Британец осъди България заради расизъм на Левски - ЦСКА

Трикото на Лора Христова отива в най-важния музей!

Трикото на Лора Христова отива в най-важния музей!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV