БФС осъди бивш национален селекционер

Българският футболен съюз постигна съдебна победа пред Швейцарски федерален съд по казусите, свързани с бившия национален селекционер Младен Кръстаич и неговите помощници Стефан Янкович и Неманя Милинчич, съобщиха от централата.

С решенията си съдът отменя постановените актове на Спортен арбитражен съд (КАС) по делата, произтичащи от прекратяването на трудовите правоотношения между БФС и треньорския щаб.

Швейцарският федерален съд връща казусите за ново разглеждане от КАС с указания, че решенията на Трибунала на ФИФА следва да бъдат отменени.

Съдът също така осъжда насрещните страни да заплатят на Българския футболен съюз направените разноски по производството.

Сръбският треньор беше начело на "лъвовете" между 21 юли и 26 октомври 2023 г., като допусна 6 загуби в 12 двубоя, при 3 победи и 3 равенства.

През октомври същата година - след поражения с по 0:2 - от Литва в европейска квалификация и от Албания в контрола, тимът ни се срина до 84-ото място в световната ранглиста. Тогава България беше изпреварена от футболни "колоси" като Китай, Гвинея, Замбия, Йордания и Бахрейн.