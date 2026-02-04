Бизнесът в Пловдив повдигна сериозни въпроси за визата на Хуан Переа

Сдружение "Бизнесът за Пловдив" подаде сигнал до три министерства - на външните работи, на вътрешните работи и на труда и социалната политика, а в основата му е трансферът на Хуан Переа от Локомотив Пловдив в Левски.

Представители на бизнеса настояват за проверка на процедурата по издаване на работна виза на футболиста, който вече дебютира за "сините".

Переа игра за Левски при загубата 0:1 срещу Лудогорец при мача за Суперкупата на България вчера, 3 февруари.

Позицията

"Повод за настоящото становище е публично известният случай с футболиста Хуан Переа – гражданин на държава извън Европейския съюз, който в рамките на един работен ден е получил: виза тип D; право на работа; всички необходими съгласувания и административни документи, необходими за неговото картотекиране и участие в официален футболен мач.

Нашите въпроси са прости, но изключително сериозни: Как е възможно работник от трета държава да получи виза тип D и разрешение за работа в рамките на един ден, при положение че: стандартната процедура трае месеци; изисква множество проверки, съгласувания и нормативно определени срокове; Как е възможно това да се случи при работодател, който е публично известен с: натрупани и разсрочвани с години задължения към НАП; хронични финансови затруднения; На какво основание държавните институции са приоритизирали именно този конкретен случай?

В същото време - докато за един футболен клуб процедурите се извършват светкавично, реалният бизнес в България: плаща милиони левове данъци и осигуровки; е изряден работодател; създава работни места; инвестира дългосрочно и устойчиво, и въпреки това чака по 3, 4, 6 и повече месеца, за да получи абсолютно същите визи и разрешителни за работа за свои служители от трети държави.

Когато за едни процедурите се ускоряват извънредно; за други се бавят умишлено; а правилата се прилагат избирателно, това вече не е въпрос на административен капацитет, а на институционална воля"

Исканията

От "Бизнесът за Пловдив" настояват за незабавна проверка от страна на Държавната агенция за национална сигурност и обосновка за ускорената процедура, приложена в случая.

Организацията е категорична в искането си правилата да се прилагат еднакво и да не зависят от "име, влияние или институционален "чадър".

"Българският бизнес не иска привилегии. Той иска справедливост, предвидимост и еднакви правила за всички. Защото държава, която обслужва избирателно, не е партньор на бизнеса – тя е пречка за неговото развитие.", се казва в позицията.

Хуан Переа е от Колумбия. Той пристигна у нас през 2024 г., като игра в Локомотив Пловдив до 2026 г. За тима той вкара 9 гола в 41 мача.