bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Бизнесът в Пловдив повдигна сериозни въпроси за визата на Хуан Переа

Как новото попълнение на Левски получи важния документ толкова бързо? Сигналът е до три институции

Бизнесът в Пловдив повдигна сериозни въпроси за визата на Хуан Переа
levski.bg

Сдружение "Бизнесът за Пловдив" подаде сигнал до три министерства - на външните работи, на вътрешните работи и на труда и социалната политика, а в основата му е трансферът на Хуан Переа от Локомотив Пловдив в Левски. 

Представители на бизнеса настояват за проверка на процедурата по издаване на работна виза на футболиста, който вече дебютира за "сините".

Переа игра за Левски при загубата 0:1 срещу Лудогорец при мача за Суперкупата на България вчера, 3 февруари. 

Позицията

"Повод за настоящото становище е публично известният случай с футболиста Хуан Переа – гражданин на държава извън Европейския съюз, който в рамките на един работен ден е получил: виза тип D; право на работа; всички необходими съгласувания и административни документи, необходими за неговото картотекиране и участие в официален футболен мач.

Нашите въпроси са прости, но изключително сериозни: Как е възможно работник от трета държава да получи виза тип D и разрешение за работа в рамките на един ден, при положение че: стандартната процедура трае месеци; изисква множество проверки, съгласувания и нормативно определени срокове; Как е възможно това да се случи при работодател, който е публично известен с: натрупани и разсрочвани с години задължения към НАП; хронични финансови затруднения; На какво основание държавните институции са приоритизирали именно този конкретен случай?

Снимка: levski.bg

В същото време - докато за един футболен клуб процедурите се извършват светкавично, реалният бизнес в България: плаща милиони левове данъци и осигуровки; е изряден работодател; създава работни места; инвестира дългосрочно и устойчиво, и въпреки това чака по 3, 4, 6 и повече месеца, за да получи абсолютно същите визи и разрешителни за работа за свои служители от трети държави.

Когато за едни процедурите се ускоряват извънредно; за други се бавят умишлено; а правилата се прилагат избирателно, това вече не е въпрос на административен капацитет, а на институционална воля"

Исканията

От "Бизнесът за Пловдив" настояват за незабавна проверка от страна на Държавната агенция за национална сигурност и обосновка за ускорената процедура, приложена в случая. 

Организацията е категорична в искането си правилата да се прилагат еднакво и да не зависят от "име, влияние или институционален "чадър".

"Българският бизнес не иска привилегии. Той иска справедливост, предвидимост и еднакви правила за всички. Защото държава, която обслужва избирателно, не е партньор на бизнеса – тя е пречка за неговото развитие.", се казва в позицията. 

Хуан Переа е от Колумбия. Той пристигна у нас през 2024 г., като игра в Локомотив Пловдив до 2026 г. За тима той вкара 9 гола в 41 мача. 

Тагове:

бизнес работник левски Пловдив виза трети страни Хуан Переа

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Текпетей получил смъртни заплахи след като Лудогорец победи Левски

Текпетей получил смъртни заплахи след като Лудогорец победи Левски

Пола, която става на одеяло в куфара на всеки един спортист от САЩ на Игрите (ВИДЕО)

Пола, която става на одеяло в куфара на всеки един спортист от САЩ на Игрите (ВИДЕО)
Колко струва да имате Кристиано Роналдо в отбора си?

Колко струва да имате Кристиано Роналдо в отбора си?

Наско Сираков: Елементарна грешка при гола (ВИДЕО)

Наско Сираков: Елементарна грешка при гола (ВИДЕО)
След тежки сблъсъци на терена: Лудогорец нокаутира Левски за Суперкупата на България

След тежки сблъсъци на терена: Лудогорец нокаутира Левски за Суперкупата на България

Последни новини

Текпетей получил смъртни заплахи след като Лудогорец победи Левски

Текпетей получил смъртни заплахи след като Лудогорец победи Левски

Пола, която става на одеяло в куфара на всеки един спортист от САЩ на Игрите (ВИДЕО)

Пола, която става на одеяло в куфара на всеки един спортист от САЩ на Игрите (ВИДЕО)
Колко струва да имате Кристиано Роналдо в отбора си?

Колко струва да имате Кристиано Роналдо в отбора си?

Линдзи Вон ще кара със скъсана предна кръстна връзка

Линдзи Вон ще кара със скъсана предна кръстна връзка
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV