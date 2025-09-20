Близо 50 футболисти залагали в Първа и Втора лига. БФС им спря правата!

Българският футболен съюз е спрял правата на 46 футболисти, треньори и служебни лица (в това число помощен персонал), а причината са залози.

Това става ясно от документи след заседание на Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз, проведено на закрити врата.

Според източници, сред наказаните няма такива от водещите отбори. По данни на bTV сред уличените е защитник на Ботев Пловдив.

Прегрешилите пък ще може да се върнат към футбола, ако заплатят глоба в размер на 10 000 лева.

Залаганията

Дисциплинарната комисия се е сезирала по сигнал на Главна дирекция "Национална полиция" към Министерство на вътрешните работи за извършена от тях проверка по предоставена информация от Националната агенция по приходите за извършени залози върху спортни събития в 9-ия кръг на Първа лига и 10-ия кръг на Втора лига, сезон 2024/2025.

Това са следните мачове:

Първа лига

Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948 0:2

Хебър - Септември 1:2

ЦСКА - Берое 1:0

Лудогорец - Локомотив София 2:0

Славия - Левски 0:1

Спартак Варна - Черно море 0:2

Крумовград - Ботев Враца 3:0

Арда - Ботев Пловдив 1:0

Втора лига

Спартак Плевен - Монтана 2:1

ЦСКА 1948 II - Марек 2:0

Фратрия - Миньор Перник 1:1

Несебър - Лудогорец II 2:2

Дунав Русе - Етър 1:4

Ловеч - Ботев Пловдив II 3:1

Добруджа - Струмска слава 3:1

Спортист Своге - Беласица 1:1

ЦСКА II - Янтра 0:0

Пирин - Локомотив ГО 2:0



Глобите

Всички залагали трябва да платят глоба от 10 000 лева. Докато не се издължат, правата им за участие в мачове са спрени.

По първоначални данни, доста от футболистите вече са заплатили наказанието си и ще продължат да играят.

Заседанието на Дисциплинарната комисия се е провело на 16 септември.

