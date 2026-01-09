Боримиров: Очакваме удари под кръста в битката за титлата (ВИДЕО)

Тежка втора част на шампионата очакват в Левски! "Сините" са лидери в класирането след есенния дял на футболния сезон, а през пролетта очакват "удари под кръста".
Това е мнението на Даниел Боримиров - изпълнителен директор на клуба. Той го сподели пред медиите след срещата с представители на Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига днес, 8 януари.
Боримиров заяви, че има данни, че съперници на "сините" са "стимулирани".
В момента Левски има в актива си 44 точки. Най-близо до "сините" са ЦСКА 1948 и Лудогорец с по 37. Черно море е с 33, а ЦСКА - с 31 точки.
"Надявам се, искрено вярвам във феърплея. Ние, като клуб, винаги сме били изрядни. Останалите сами могат да си опетнят честта или да вървят в правилната насока. Доста клубове ще скочат, имаме информация, че са се стимулирали отбори срещу нас. Който има излишни пари, да дава", категоричен беше Боримиров.
На обсъжданията във футболния съюз днес присъстваха и собственикът на Левски Наско Сираков, спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков, изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов, както и представители на останалите клубове в елита.
След нея стана ясно, че през следващия сезон мачове у нас ще се играят почти до коледните празници, а паузата ще продължи до средата на февруари.
Клубовете от елита единодушно са решили да отделят 17% от сумата на „Солидарните плащания“ на база ранглиста, да бъдат насочени към клубовете от Втора лига.
"От това плащане през март 3,5 милиона – за един клуб от Първа лига ще има 200 00 евро, за отбор от Втора – 35 000 евро", обясни Атанас Караиванов.
