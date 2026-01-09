bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Боримиров: Очакваме удари под кръста в битката за титлата (ВИДЕО)

Изпълнителният директор на Левски има данни, че съперниците им са получили стимули

Тежка втора част на шампионата очакват в Левски! "Сините" са лидери в класирането след есенния дял на футболния сезон, а през пролетта очакват "удари под кръста". 

Това е мнението на Даниел Боримиров - изпълнителен директор на клуба. Той го сподели пред медиите след срещата с представители на Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига днес, 8 януари. 

Боримиров заяви, че има данни, че съперници на "сините" са "стимулирани".

"Който има пари..."

В момента Левски има в актива си 44 точки. Най-близо до "сините" са ЦСКА 1948 и Лудогорец с по 37. Черно море е с 33, а ЦСКА - с 31 точки. 

"Надявам се, искрено вярвам във феърплея. Ние, като клуб, винаги сме били изрядни. Останалите сами могат да си опетнят честта или да вървят в правилната насока. Доста клубове ще скочат, имаме информация, че са се стимулирали отбори срещу нас. Който има излишни пари, да дава", категоричен беше Боримиров. 

Снимка: Lap.bg

Срещата в БФС

На обсъжданията във футболния съюз днес присъстваха и собственикът на Левски Наско Сираков, спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков, изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов, както и представители на останалите клубове в елита. 

След нея стана ясно, че през следващия сезон мачове у нас ще се играят почти до коледните празници, а паузата ще продължи до средата на февруари. 

Снимка: bfunion.bg

Клубовете от елита единодушно са решили да отделят 17% от сумата на „Солидарните плащания“ на база ранглиста, да бъдат насочени към клубовете от Втора лига. 

"От това плащане през март 3,5 милиона – за един клуб от Първа лига ще има 200 00 евро, за отбор от Втора – 35 000 евро", обясни Атанас Караиванов. 

