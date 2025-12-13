Червена Коледа: ЦСКА се подсили с колумбиец

ЦСКА официално обяви привличането на колумбийския талант Алехандро Пиедраита. 23-годишният флангови футболист премина успешно медицинските прегледи и подписа договор с „армейците“ за срок от 3 години.

Пиедраита, който е ляво крило, идва от аржентинския елитен Химнасия, където се отчете с 19 мача във всички турнири.

Кариерата на колумбийския юноша започва в школата на Ел Диаманте, след което преминава в Депортиво Перейра през 2019 г. През 2023 г. играе под наем за аржентинския Банфилд, а в началото на тази година се присъединява към Химнасия.

В ЦСКА Пиедраита ще носи фланелката с номер 77.

"Най-големият български клуб приветства новото попълнение и му пожелава много успехи с червената фланелка!", написаха "червените".

Трансферът бе обявен минути след успеха над Локомотив София с 2:1 за Купата на България.