Бруно Жордао вкара като от видео игра – ЦСКА е на 1/4-финал!

ЦСКА се класира за 1/4-финала на Купата на България, след като обърна Локомотив София с 2:1 на Националния стадион "Васил Левски".

Още в шестата минута отборът на Станислав Генчев излезе напред в резултата. Спас Делев получи изключително извеждащо подаване от Красимир Станоев, заобиколи Лапоухов и стреля, Лапеня опита да изчисти, но се удари в левия стълб и остави топката зад себе си - 0:1.

Снимка: Lap.bg

В 29' ЦСКА стигна до куриозно изравнително попадение. Илиан Илиев с пета намери Джеймс Ето'о на десния фланг, камерунецът центрира към наказателното поле, там негов съотборник нямаше, но Садио Дембеле заби топката в собствената си врата за 1:1.

Преди почивката домакините можеха да стигнат до второ попадение и обрат. Пастор центрира, Кацаров отклони, а топката премина малко покрай вратата. При последвалия корнер се стигна до лошо изчистване на Райън Бидунга, а Джеймс Ето'о шутира мигновено от движение, но бе спрян от десния стълб.

Снимка: Lap.bg

Логичното се случи в 70' - "червените" поведоха с 2:1 след гол-шедьовър. Анхело Мартино центрира отляво, защитата на Локо не се справи, Патрик-Габриел Галчев опита да изчисти, но прати топката в краката на Бруно Жордао, а португалецът нанесе изключително прецизен удар от 20-ина метра към горния ляв ъгъл и препарира Величков.

Напред в турнира продължават Ботев Пловдив и ЦСКА 1948. "Канарчетата" спечелиха с 2:0 срещу Спартак Варна на "Коритото". Тимът на Иван Стоянов спечели с 3:2 на стадион „Александър Шаламанов“ и елиминира Славия. Редовното време завърши 2:2, а победният гол падна в 113', когато Георги Петков вече се подготвяше да влиза за дузпите.

Жребият за 1/4-финалите ще се тегли в четвъртък, 18 декември.

