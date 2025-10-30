ЦСКА е гост за пример (ВИДЕО)

ЦСКА се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България след победа с 2:1 над втородивизионния Севлиево, а домакините в Града край река Росица ги... похвалиха.
Неочакван за родната футболна картинка жест трогна феновете.
"Червените" бяха похвалени за състоянието на съблекалнята след мача.
"Грандът е голям и на терена, и извън него! Успех, ЦСКА!
Отборът и спортно-техническият екип на ЦСКА оставиха съблекалнята за гости на стадион "Раковски" в безупречен вид след срещата за Купата на България.
В такива моменти победата няма никакво значение. Важен е добрият пример!", пишат от Севлиево.
От краткото видео се вижда, че "червените" са се постарали да оставят помещението така, както ги е посрещнало.
До следващия етап на турнира за Купата на България достигнаха Ботев Пловдив, Добруджа, Локомотив София, Спартак Варна, Арда, Локомотив Пловдив, Черно море, Монтана, Славия, Септември, ЦСКА, Ботев Враца, Витоша Бистрица и Левски.
Днес, 30 октомври, ще се играят последните два 1/16-финали:
Черноморец Бургас - Лудогорец
Янтра Габрово - ЦСКА 1948
