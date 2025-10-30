bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ЦСКА е гост за пример (ВИДЕО)

От Севлиево похвалиха тима, който ги отстрани в турнира за Купата на България

cska.bg

ЦСКА се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България след победа с 2:1 над втородивизионния Севлиево, а домакините в Града край река Росица ги... похвалиха. 

Неочакван за родната футболна картинка жест трогна феновете. 

"Червените" бяха похвалени за състоянието на съблекалнята след мача. 

Чисто и подредено

"Грандът е голям и на терена, и извън него! Успех, ЦСКА!

Отборът и спортно-техническият екип на ЦСКА оставиха съблекалнята за гости на стадион "Раковски" в безупречен вид след срещата за Купата на България.

В такива моменти победата няма никакво значение. Важен е добрият пример!", пишат от Севлиево. 

От краткото видео се вижда, че "червените" са се постарали да оставят помещението така, както ги е посрещнало.

Осминафиналистите

До следващия етап на турнира за Купата на България достигнаха Ботев Пловдив, Добруджа, Локомотив София, Спартак Варна, Арда, Локомотив Пловдив, Черно море, Монтана, Славия, Септември, ЦСКА, Ботев Враца, Витоша Бистрица и Левски. 

Днес, 30 октомври, ще се играят последните два 1/16-финали: 

Черноморец Бургас - Лудогорец
Янтра Габрово - ЦСКА 1948

