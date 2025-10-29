bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ЦСКА оцеля в Севлиево за купата

Неочаквани голмайстори донесоха измъченото 2:1

С бледа игра и треперене в последните минути - ЦСКА оцеля при гостуването на втородивизионния Севлиево и се размина със срамни моменти още на старта в турнира за Купата на България. "Червените" спечелиха с 2:1 с попадения на неочаквани герои.

Сейни Сенянг откри с глава през първото, а резервата Мохамед Брахими удвои през второто полувреме. Добрин Петров обаче намали в 64-ата минута, когато цялата защита на ЦСКА заспа при изпълнение на корнер.

След това домакините опитаха натиск и макар да не стигнаха до чисти ситуации, интригата се запази до самия край. А футболистите на Христо Янев не успяха да затвърдят доброто представяне при 5:1 над Берое през уикенда.

Бусато и Джеси

Някои титуляри на гостите останаха на пейката - Лепоухов, Лапеня, Делова, Етоо, Питас и Мартино. На вратата се завърна Густаво Бусато. А сред най-дейните в състава на Севлиево беше бившето крило на ЦСКА - Едвин Джеси.

Вече и официално: Радослав Златков напусна ЦСКА

ЦСКА диктуваше събитията на терена през почти цялото време и можеше да спечели по-убедително. Пропуските плюс нестабилната игра в защита обаче едва не костваха сериозни неприятности за финалиста в турнира. 

От своя страна момчетата от Севлиево се представиха на отлично ниво, особено за 14-ата си позиция във Втора лига. И за изненадата им липсваше само малко повече самочувствие и късмет. 

Някои бяха колебливи

"Най-важното е, че победихме и продължаваме напред. Нямах очаквания, че мачът ще е лесен. Наблюдавахме Севлиево и знаехме, че ще ни затруднят максимално. Не се възползвахме от ситуациите, които имахме, и дадохме възможност на домакините да си помислят, че могат да стигнат до друг резултат. Радващо е, че имахме два гола в този мач, които ни донесоха победата", коментира Янев след мача. 

"Видяхме днес футболисти, които се възползваха по най-добрия начин от получения шанс. Други бяха по-колебливи. Но това е нещо, върху което трябва да работим. Да накарам всички да разберат, че всеки един от отбора е важен и има място на терена. Но когато се появи, да го защитава."

Очакван ад: Защо феновете на ЦСКА ще викат за Партизан в София?

Руи Мота е аут! Ясно е кой ще води Лудогорец

Обещаващ джудист загина само на 16 в тежка катастрофа. 7 деца са в болница

Лошо! Григор Димитров се отказа от турнира в Париж!

Робиньо зад решетките: Аз съм обикновен затворник

Обещаващ джудист загина само на 16 в тежка катастрофа. 7 деца са в болница

Руи Мота е аут! Ясно е кой ще води Лудогорец

