ЦСКА излиза във финала, за да спази традицията

ЦСКА излиза във финала за Купата на България, за да спази традицията. "Армейците" припомниха, че последните им 4 триумфа в турнира са през 5 години - 2006, 2011, 2016 и 2021.

Христо Янев бе в тима в два от тези случаи, като вдигна трофея през десетилетие - през 2006 и 2016 г. В първия специалистът все още беше футболист, а във втория изведе "червените" до трофея като представител на Трета лига.

Така от ЦСКА се опират на нумерологията, предвещаваща успех срещу Локомотив Пловдив в сряда (20 май). "Да спазим традицията! В сряда всички заедно, напред към Купата!", написаха от столичния гранд.

"Червена" мобилизация

Истерията сред "червената" общност за билети продължава. В края на миналата седмица, само за 40 минути, бяха изкупени отпуснатите допълнителни пропуски от Професионалната футболна лига.

След среща в СДВР и решение на президента на лигата Атанас Караиванов, „армейците“ получиха блокове 9, 10 и половината от 11 в Сектор "А". Това означаваше, че още между 1500-1700 привърженици на ЦСКА ще получат възможност да присъстват на втория пореден финал за Купата на своя любим тим.

За разлика от първоначалната продажба, този път запалянковците притежаващи сезонни карти за централната трибуна, получиха приоритет и имаха възможност да вземат по максимум два билета за сблъсъка със "смърфовете" на 20 май. В крайна сметка на Националния стадион ще има поне 23 500 "армейци".