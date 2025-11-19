bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

ЦСКА нае английски консултант за терена на "Армията"

Реконструкцията продължава с пълна сила

ЦСКА нае английски консултант за терена на

ЦСКА е наел английски специалист, който ще консултира клуба за построяването на терена на новия стадион "Българска армия", съобщава "24 часа".

В последните дни започнаха да пристигат и първите елементи от осветлението. През миналата седмица пък "червените" направиха проба на една от 34-те колони, които ще бъдат поставени на изцяло реновираното съоръжение.

ЦСКА: Мечтата е все по-близо! (ВИДЕО)

Строежът

Грубият строеж е пред приключване, като остава само да се затвори козирката на сектор "А", както и фасадата на стадиона. Паралелно започна работа и по довършване на вътрешните помещения.

Целта на клуба е реконструкцията да приключи за новия сезон в Efbet лига, както и за евентуалното участие в евротурнирите, което към този момент не е толкова близка цел.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол цска българска армия консултант реконструкция

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

"Готова съм да се бия за България!" - новата звезда в националния отбор ексклузивно пред bTV
Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)

Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)
ЦСКА разкара легенда

ЦСКА разкара легенда

Подкуп за европейско първенство: Баща и син Иванови пред съда!

Подкуп за европейско първенство: Баща и син Иванови пред съда!

Последни новини

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)
Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)

Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)

"Готова съм да се бия за България!" - новата звезда в националния отбор ексклузивно пред bTV
ЦСКА разкара легенда

ЦСКА разкара легенда

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV