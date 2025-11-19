ЦСКА нае английски консултант за терена на "Армията"

ЦСКА е наел английски специалист, който ще консултира клуба за построяването на терена на новия стадион "Българска армия", съобщава "24 часа".

В последните дни започнаха да пристигат и първите елементи от осветлението. През миналата седмица пък "червените" направиха проба на една от 34-те колони, които ще бъдат поставени на изцяло реновираното съоръжение.

Строежът

Грубият строеж е пред приключване, като остава само да се затвори козирката на сектор "А", както и фасадата на стадиона. Паралелно започна работа и по довършване на вътрешните помещения.

Целта на клуба е реконструкцията да приключи за новия сезон в Efbet лига, както и за евентуалното участие в евротурнирите, което към този момент не е толкова близка цел.

