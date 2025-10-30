bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ЦСКА: Мечтата е все по-близо! (ВИДЕО)

“Червените“ ще запознават феновете с новата “Армия“

ЦСКА: Мечтата е все по-близо! (ВИДЕО)

ЦСКА излезе със съобщение относно строежа на "Армията". От "червения" клуб обещаха в следващите месеци да запознаят феновете с ключови елементи, решения, удобства и възможности, които предлага новият стадион. ЦСКА ще разведе запалянковците из съоръжението с репортажи и публикации.

 
 
 
Съобщението

"Армейци,

Мечтата е все по-близо – броени месеци ни делят от завръщането в историческия ни дом. Изцяло реновираният, супер модерен и туптящ в червено стадион „Българска армия“ ще отвори врати, за да предложи на феновете на ЦСКА комбинация от уникално изживяване, удобство, комфорт и сигурност на възможно най-високо ниво. Това ще е повече от стадион – място, където славното ни минало ще се преплита с бляскавото бъдеще.

В серия от репортажи и публикации в следващите месеци ще ви запознаем с всички ключови елементи, решения, удобства и възможности, които ще предлага новото ни съоръжение. Стартираме с разказа от първо лице на един от главните специалисти, ръководещи процеса по реконструкцията на стадиона – Александър Ангелов, изпълнителен директор на APD България.

В следващите издания на нашата рубрика ще ви запознаем подробно и с вътрешните пространства на отделните сектори на „Българска армия“.

Новото ни бижу в детайли – вижте във видеото!".

