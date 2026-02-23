bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ЦСКА представи седми нов

Аржентинец подсилва “армейската“ защита

ЦСКА представи седмо зимно попълнение. "Армейците" се подсилиха с аржентинския централен бранител Факундо Родригес.

Той идва под наем от Естудиантес с договор до края на сезона. Столичният гранд има опция за закупуване.

Преди защитника с "червените" подписаха Макс Ебонг, Алехандро Пиедраита, Лео Перейра, Андрей Йорданов, Исак Соле и Димитър Евтимов.

Визитката

Родригес е на 25 години, висок е 190 см и пристига при "армейците" от аржентинския Естудиантес Ла Плата.

Факундо има солидна кариера в Южна Америка, като е носител на няколко значими отличия – той е шампион на Аржентина, двукратен шампион на Еквадор, носител на Копа Судамерикана и двукратен носител на Купата на шампионите в Аржентина.

Започва кариерата си в Годой Крус, за чийто първи тим дебютира през 2019 г. в аржентинския елит. В периода 2020-2022 г. играе за Темперлей и Гийермо Браун, а през 2023 г. преминава в еквадорския ЛДУ Кито, където се утвърждава като основен футболист. За 2 сезона Родригес записва участие в 53 мача и отбелязва 2 гола, а добрите му изяви му осигуряват завръщане в родината с трансфер в елитния Естудиантес.

За този клуб през последните 2 години бранителят изиграва 56 мача (с 1 гол) във всички турнири.

София цска нов армията седми защитник зимно аржентинец попълнение армейците Факундо Родригес

