Кошмар! Малена Замфирова претърпя тежък инцидент в Чехия

Най-добрата българска сноубордистка - Малена Замфирова, претърпя тежък инцидент по време на подготовката си за Световната купа в Шпиндлеров Млин (Чехия).

Националката е била ударена в гръб от безконтролно спускащ се пиян турист. Вследствие на удара Малена е получила множество фрактури и е откарана с хеликоптер в болница. Медиците са извършили по спешност няколко операции с цел стабилизирането на сноубордистката.

Тази вечер се очаква Малена да бъде преместена със специализиран транспорт до клиника в Австрия, където да продължи лечението си.

Инцидентът се е случил в равната зона до начална станция на лифта под ски пистата, в така наречената “безопасна зона”. Наоколо е имало много деца и други туристи.

"Нека всички се молим за бързото възстановяване на нашето момиче.", написаха от родната федерация по ски.

Суперталант

През изминалия сезон Малена Замфирова спечели заедно със своя по-голям брат Тервел златен медал в отборното състезание в паралелния гигантски слалом на световното първенство по сноуборд за младежи и девойки в Закопане (Полша), както и сребърни отличия в паралелния слалом и паралелния гигантски слалом на шампионата.

Тя завърши и втора на Световната купа в Криница (Полша), отстранявайки по пътя си именити сноубордистки като олимпийската бронзова медалистка в дисциплината Рамона Хофмайстер (Германия).

Тези резултати, само на 15 години, донесоха на Малена наградата за "Най-добър млад спортист на Европа". Българката грабна приза в 10-ото издание "Пьотър Нуровски" на Европейските олимпийски комитети (ЕОК). Гласуваха представители на всички национални олимпийски комитети на Стария континент по време на тържествената церемония в Малта.

На Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина д'Ампецо (Италия) тийнейджърката се нареди 10-а в крайното класиране на паралелния гигантски слалом.

Последва подиум и за Световната купа в Милин (Китай), където победи Зузана Мадерова (Чехия) в малкия финал. Само преди дни Малена завоюва и бронз за Световната купа в превръщащата се в нейно любимо място Криница.