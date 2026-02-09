bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футболист на ЦСКА карал с 2,32 промила. В ареста е!

От ЦСКА съдействат на властите и осъдиха поведението на Давид Пастор

cska.bg

Футболистът на ЦСКА Давид Пастор е карал пиян и е задържан за 24 часа, научи bTV. 

Той е предизвикал пътно-траспортно произшествие на бул. „Симеоновско шосе“ в 2:25 ч. през нощта на 9 февруари. 

От клуба осъдиха поведението на Пастор, като заявиха, че ще съдействат на властите с каквото е нужно.

Ситуацията

Пастор е шофирал през нощта, като не е спрял на червен светофар. Той се е блъснал с спрян за проверка автомобил от полицията.

При проверка е установено, че той е употребил алкохол, като пробата му е отчела 2,32 промила. 

Снимка: cska.bg

25-годишният бразилец е в ареста. 

Изявление от ЦСКА

От клуба потвърдиха за инцидента с позиция на официалния си сайт:

"Във връзка със случая с футболиста на ЦСКА Дейвид Пастор, ръководството на клуба държи да информира обществеността, че ЦСКА оказва пълно съдействие на органите на реда по изясняване на всички обстоятелства около снощния инцидент и участието на бразилския защитник в него.

ЦСКА категорично осъжда подобно поведение, което е недопустимо за футболист на най-успешния български клуб. Отговорността за спазване на закона и обществения ред са задължителни за всеки футболист, треньор или служител на клуба и сме убедени, че всички те трябва да са пример за съвестно и отговорно поведение в ролята си на публични личности.

Снимка: Lap.bg

Клубът не толерира нарушаване на армейските ценности по никакъв повод и ще упражни своите права съгласно ясно установения вътрешен клубен правилник. Бихме искали да уверим спортната общественост, че ЦСКА вече предприема съответните мерки спрямо Дейвид Пастор.

Отново подчертаваме, че за нас подобни прояви са недопустими и неприемливи. Убедени сме, че Пастор, както и останалите футболисти на ЦСКА, в бъдеще ще докажат на терена и извън него, че осъзнават сериозната отговорност към клуба, неговите многобройни привърженици и българското общество като цяло."

Пастор подписа с ЦСКА през лятото на 2025 г. като пристигна от португалския Фарензе. 

Той има 19 мача за "червените" до момента. За последно игра за победата на ЦСКА над Арда с 3:1, като асистира за едно от попаденията.

Снимка: Lap.bg

Емблематични случаи

Подобен скандал имаше преди повече от 15 години с друг футболист – нападателя на Левски Гара Дембеле. През декември 2010 г. той бе задържан от полицията в София да шофира в нетрезво състояние. В кръвта му бяха установени 1,64 промила алкохол, а дори се оказа, че е и с фалшива книжка. Това не бе единствената издънка на Дембеле, който вкара 37 гола в 39 мача за "сините" и си остава любимец и до днес на публиката.

Други двама футболисти на Левски – Юсуф Рабех и Рашид Тиберканин също имаха подобен издънки. Защитникът бе заловен с над 2 промила алкохол в кръвта през август 2009. През февруари същата година той отново се прояви в подобна светлина, след като катастрофира в Студентски град с 1,8 промила, като общо през годината провиненията му бяха три.

Скандалните ситуации и Тиберканин не се изчерпаха до тук, след като двамата се бяха сбили с таксиметрови шофьори.

